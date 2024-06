MCTA: La “Vitrina artística” acull les obres de Joan Paul Cuberes

Una de les obres de Joan Paul Cuberes que es pot veure a la “Vitrina artística del museu (MCTA)

El vestíbul del Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), a Escaldes-Engordany, s’ha convertit en un refugi vibrant per a la creativitat artística local, oferint una plataforma única per als creadors d’art que volen compartir el seu talent amb el públic. Des del 4 de juny i fins al 25 d’agost, el projecte “Vitrina artística” impulsat per l’equipament cultural acull les obres de la col·lecció “Gaia”, de Joan Paul Cuberes.

Aquest pintor, recentment despertat al món de l’art, ha trobat en la seva nova perspectiva de vida una gran font d’inspiració per a aquesta col·lecció. Iniciat en la tècnica del pouring, Cuberes confessa ser un apassionat de les “pintures industrials” i la desestructuració de la realitat a través dels colors i les formes.

Fins al 25 d’agost, els visitants que es dirigeixin al vestíbul del museu podran gaudir de les seves obres abstractes, plenes de càrrega emocional.