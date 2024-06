Tallers artístics en obert i una programació transversal conformen les propostes del Festival Errant a Llavorsí

Presentació del Festival Errant (Foto: Diputació de Lleida)

La cinquena edició del “Festival Errant. Itineraris d’Art i Pensament” se celebrarà a Llavorsí (el Pallars Sobirà) entre el 18 i el 21 de juliol. L’Errant és un festival itinerant i gratuït que té com a finalitat promoure l’accés universal a la cultura, l’art i el pensament entre la ciutadania, en especial la que resideix en els municipis més petits. En la presentació del festival, aquesta setmana, s’ha recordat que la iniciativa va néixer en pandèmia i ha anat creixent amb una intenció molt clara: que l’art contemporani arribi a tot arreu.

Des que es va posar en marxa l’any 2020 ha viatjat a l’Alta Ribagorça (Pont de Suert, Vilaller i la Vall de Boí); el Solsonès (Pinós, Sant Llorenç de Morunys i Olius), el 2021; Gósol, al Berguedà, el 2022, i el Cogul, a les Garrigues, l’any passat. Llavorsí, doncs, serà el cinquè destí de l’Errant.





Tallers artístics

En aquesta cinquena edició, el festival s’estructurarà a partir d’uns tallers artístics en obert i d’una programació d’activitats molt transversal que es podrà veure pels carrers i places d’aquest municipi del Pallars Sobirà. Pel que fa als tallers artístics en obert, es desenvoluparan tots els dies del festival i esdevindran un espai on els artistes convidats enguany mostraran al públic com és el seu procés de creació, com construeixen la seva obra i com la finalitzen.

Les peces que resultin d’aquests tallers quedaran instal·lades a Llavorsí durant tot el cap de setmana. Els artistes participants seran Erik Schmitz Coll (instal·lació), Carme Malaret (ceràmica), Josep Minguell (pintura al fresc), Pep Aymerich (escultura de fusta) i Maria Giró (instal·lació).





Activitats diverses

Pel que fa a la programació d’activitats, el dijous 18 se n’han previst dues: l’anomenada ‘En ruta’, una projecció de diapositives de l’arxiu FSO (Francesc Sánchez Olmos, Siscu) amb l’excursió al Besiberri, a càrrec de Pau Minguet, que es farà a l’església de Santa Anna de Llavorsí; i el concert d’obertura del festival, a càrrec de Sandra Montfort, que portarà a la plaça de Biuse el seu segon disc, ‘La Mona’, una exploració del terreny on convergeixen la música folk i el pop dels vuitanta.

Passant al divendres 19, hi haurà una segona entrega d’En ruta’, amb una projecció de diapositives (Aigüestortes) de l’arxiu FSO i un col·loqui sobre fotografia i excursionisme, amb Pau Minguet, novament a l’església de Santa Anna. També s’ha programat, a la plaça de Biuse, un concert amb Roger Conesa que porta per nom ‘Endreça’, l’espai on aquest artista posa ordre al seu polièdric món creatiu i vital en un mateix disc.

Dissabte 20 s’oferirà, al matí, ‘Avui roselles’, un duet de dansa i percussió a càrrec de Núria Andorrà i Maria Mora, que creen peces basades en la improvisació, una actuació que se celebrarà a l’església de Santa Anna. Al vespre hi haurà tres propostes, totes elles a la plaça de Biuse: començaran les escriptores Anna Punsoda i Núria Bendicho, que oferiran un diàleg sobre creació literària en què explicaran, des de la seva experiència, quin és el dia a dia d’un escriptor i com funciona el seu procés d’escriptura; en acabar, es podrà gaudir d’un concert del Brian Caffrey Group, la banda liderada per aquest compositor dublinès; i, finalment, arribarà un concert de Guillem Roma Trio amb el seu cinquè disc, ‘Postureo Real’, amb el qual reafirma un compromís amb el seu estil personal i original.

El diumenge 21, darrer dia de l’Errant, començarà amb la performance ‘Ocells perduts’, de Laia Estruch, una activitat que tindrà com a escenari la llera del riu, a l’esplanada del bar restaurant Yeti. En acabar, a la plaça de Biuse es farà el concert de cloenda de l’Errant amb ‘Mnemòsine’, la deessa de la memòria en la mitologia grega, que dona nom i títol a aquest grup que arribarà a Llavorsí amb el seu nou treball discogràfic que revitalitza tretze cançons meravelloses i emblemàtiques del patrimoni cultural de la llengua catalana amb una sonoritat profundament mediterrània.