El Govern acorda incrementar els controls per frenar els contagis de Covid-19

El Consell de Ministres s’ha reunit de manera extraordinària aquest tarda per valorar les dades epidemiològiques. Durant la reunió s’ha acordat fer un seguiment de l’evolució en les pròximes hores per tal de valorar si s’han de prendre mesures preventives addicionals de cara als pròxims dies.

El Govern ha acordat incrementar el nombre d’efectius que, conjuntament amb la Policia, duran a terme controls de seguiment de les mesures preventives en els establiments públics per detectar possibles incompliments. De la mateixa manera, el Govern convocarà una reunió urgent amb els cònsols per establir noves vies de col·laboració per fer seguiment de les mesures de contenció de la pandèmia.