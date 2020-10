Vilarrubla inaugura el curs escolar virtualment amb la pandèmia com a eix central de la conferència

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha inaugurat aquest dilluns a la tarda el curs escolar de manera telemàtica degut a les mesures de prevenció per combatre la pandèmia de SARS-CoV-2. L’esdeveniment ha tingut lloc coincidint amb el Dia Mundial del Docent, i la ministra ha volgut reconèixer la seva tasca: “que els docents sou la primera línia en la defensa del dret a l’educació i la qüestió del vostre lideratge en situacions de crisi no és només oportuna, sinó també cabdal per ajudar els alumnes i per reobrir els centres escolars”.

La inauguració del curs escolar inclou també la conferència d’algun expert en matèria educativa. Enguany ha anat a càrrec de la psicòloga, terapeuta infantil i escriptora Begoña Ibarrola i s’ha pogut seguir en línia. La temàtica de la conferència ha estat ‘La gestió de les emocions a l’aula en temps de pandèmia’. La ministra Vilarrubla ha explicat que la temàtica s’ha escollit per posar en relleu la importància de l’ensenyament en altres àmbits a banda dels del coneixement acadèmic.

La titular de la cartera d’Educació ha aprofitat el seu discurs per agrair, un cop més, la bona voluntat de tot el personal de la comunitat educativa per donar una resposta ràpida i eficient a una crisi sobrevinguda com la que va iniciar-se el passat mes de març. En aquest sentit, ha destacat la ràpida adaptació, tant tecnològica com pedagògica, dels docents i la resta del personal educatiu.