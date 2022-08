L’SMS Social d’Andorra Telecom arriba a la cinquena edició

Andorra Telecom ha presentat aquest dilluns a les set entitats adjudicatàries del programa SMS Social que arriba aquest any a la cinquena edició. Una iniciativa que permet als ciutadans, col·laborar amb un projecte social desenvolupat per una ONG del país.

L’SMS Social permet que la totalitat dels diners recaptats amb les paraules clau enviades als números curts, cedits per Andorra Telecom, es destinin íntegrament i sense cap despesa associada, a les entitats adjudicatàries per al desenvolupament dels projectes presentats a l’operadora. El preu de cada SMS és d’1€.

El total recaptat per les entitats durant el període 2021-2022 va ser de 5.807€.

A la roda de premsa han assistit Inés Martí, responsable de RSE de la companyia, Meritxell Farrero, presidenta de Mans Unides, Eva Tenorio, presidenta de Projecte Vida, Josep Rodríguez, president del patronat de la Fundació Privada Tutelar d’Andorra, Maria Helena Garcia, vicepresidenta de Creuem Fronteres, i Liza Cruz i Nerea Moreno, vocals de l’associació GosSOS i, que han explicat breument el projecte presentat per la seva associació.

Martí ha celebrat l’arribada de la cinquena edició “d’un projecte que va néixer amb la voluntat de posar al servei de la ciutadania un canal més de col·laboració amb projectes socials desenvolupats per entitats del país que permet, a través del mòbil i d’una forma fàcil i ràpida, fer una acció en benefici d’un projecte social”.

També ha explicat que la companyia seguirà fent difusió dels projectes presentats durant tot el període de durada de l’adjudicació, que comença avui, dilluns 1 d’agost i que finalitzarà l’1 d’agost del 2023, per a animar a l’enviament de SMS a través de la campanya “Suma’t al canvi” que es va encetar a principis del 2022 i que segons Martí “ identifica molt bé la voluntat amb la que va néixer l’SMS Social i que amb una acció senzilla, com ho és enviar un SMS, et permet formar part d’un projecte que millora la vida de persones amb situació de vulnerabilitat o d’animals també en situació de risc” .

Les associacions, per la seva banda, han explicat els seus projectes:

1.Autea. “Suport a casa 6 a 12 anys”. És un servei d’atenció centrada en la família i l’entorn natural en modalitat domiciliària, basada en la metodologia del model bio-psico-social de la planificació centrada en la persona. La intervenció es desenvolupa mitjançant visites domiciliàries per part d’un professional especialitzat en l’atenció a persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme. Actualment atén a 15 famílies.

2.Cooperand “Cadena solidària”. Aquest projecte promou activitats encaminades a formar en valors a la joventut del país a través d’activitats lúdiques, seminaris de treball, xerrades audiovisuals, mercat d’artesanies amb la presència de voluntaris, i professionals del sector, conscienciant als alumnes amb les seves experiències vitals en primera persona, del món que hi ha fora de les nostres fronteres. Així, tant els alumnes en origen com en destinació tenen una finestra d’una realitat diferent a la seva, conscienciant en origen i motivant en la destinació. Els beneficiaris a destinació són 650 alumnes (10 a 16 anys) i beneficiaris a origen són 1.200 alumnes d’Andorra.

3.Fundació Privada Tutelar. “Acompanya’m”. El programa té com a missió garantir l’accés a serveis per al benestar biopsicosocial de les persones acompanyades per la Fundació amb l’objectiu de proporcionar una atenció global i integral als efectes de millorar els aspectes de salut socials i familiars dels usuaris. Actualment la Fundació atén a més de 50 usuaris.

4.projecte Vida. “Seminaris sobre addiccions”. Aquesta associació ha nascut al 2022 i amb el seu projecte vol, principalment, acompanyar a les persones que pateixen problemes d’addiccions i a les seves famílies. El projecte presentat vol informar sobre el consum de substàncies i addicions comportamentals. L’objectiu és arribar tant a les persones i famílies que estan patint aquestes addicions, com a la societat en general.

5.Mans Unides. “Creació d’emprenedoria de jardineria i construcció per a la reinserció social de persones en recuperació de les addiccions a Usme, Bogotà”. El projecte planteja crear espais d’acompanyament a favor de la vida a través de la prevenció de situacions de risc, contenció i orientació a persones i famílies amb consums problemàtics o en condició de vulnerabilitat per a la realització d’un projecte de vida que possibiliti la inclusió social i el desenvolupament integral de la persona. Directament es beneficien 40 persones i de forma indirecta unes 60 persones. L’entitat realitza accions de conscienciació al Principat (s’organitzen activitats com xerrades, cinefòrums i concerts on expliquen la seva missió i els projectes que volen finançar).

7.GosSOS. “Suport als gossos de la gossera, als gossos en acollida i altres amb necessitats puntuals no cobertes”. Amb els recursos econòmics obtinguts a través del SMS Social, volen ajudar a cobrir les despeses derivades de la gestió de la gossera en el seu apartat d’alimentació i necessitats veterinàries, dels programes d’ajuda a gossos en dificultats que requereixen la contractació d’un servei individualitzat, així com al programa d’acollida temporal o al programa d’ajuts veterinaris per a gossos que tinguin una necessitat puntual no coberta, especialment a través de l’acció #ApadrinaGosSMS.

8.Creuem Fronteres. “Creuem Fronteres”. L’entitat va poder organitzar al 2019 una important recollida d’aliments, de productes d’higiene personal, material escolar i altres elements de primera necessitat, que van poder ser transportats i lliurats als diferents campaments dels camps de refugiats del Sàhara a la província de Tindouf (Algèria). També es va produir un documental per a conscienciar a la ciutadania andorrana de les dificultats per les que passen persones que viuen en aquests camps de refugiats. L’entitat realitza una important tasca de sensibilització al Principat al voltant d’una realitat molt desconeguda per a molts i vol seguir desenvolupant aquesta tasca amb un projecte d’aquesta envergadura i impacte.

Els ciutadans que desitgin col·laborar, han d’enviar un SMS als números següents, amb les paraules clau corresponents de cada entitat.

601-AUTEA paraula clau: autea

602-COOPERAND paraula clau: cooperand

603-FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR D’ANDORRA paraula clau: ftp

604-PROJECTE VIDA paraula clau: vida

605 -CREUEM FRONTERES: paraula clau: creuem

607-GosSOS paraula clau: Gossos

608- MANS UNIDES paraula clau: mans