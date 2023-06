El Fòrum de la Joventut d’Andorra inicia el projecte Activa

Cartell del projecte Activa amb el lema “provoca el canvi” (Fòrum de la Joventut d’Andorra)

Amb el lema “provoca el canvi”, el Fòrum de la Joventut d’Andorra inicia el desplegament del projecte ACTIVA. Aquest projecte té la intenció d’integrar la veu dels joves en el nou Pla Nacional de Joventut. Per a fer-lo realitat, treballadors i voluntaris del Fòrum seran presents en tota classe d’espais on habitualment es concentren joves d’entre 16 i 35 anys.

Un cop allà, mantindran converses individuals amb les persones joves que hi vulguin participar. Cada conversa serà una aportació valuosa que ajudarà a definir les necessitats i prioritats que es traslladaran al nou Pla Nacional de Joventut 2024-28.

Les accions del Fòrum es concentraran durant el mes de juliol, però les activitats participatives

continuaran fins a mitjans de setembre. S’espera realitzar un mínim de 350 converses i el procés de recerca està dissenyat per a obtenir un màxim de diversitat i garantir una participació homogènia de la població jove.

L’especificitat de la societat andorrana ha fet que l’organisme aposti per una metodologia d’anàlisi basada en models bottom-up i inductius des d’on esperen construir un model sociològic de la població jove fonamentat en la seva realitat i idiosincràsia. El Fòrum de la Joventut creu que aquest esforç previ és necessari per a què el disseny de polítiques públiques es faci amb el màxim de rigor i contrast possible i on la joventut es pugui sentir realment reflectida.

De manera paral·lela a les converses de carrer, el Fòrum i la resta de col·laboradors del projecte estaran fent activitats grupals amb els membres joves de les entitats socials i privades que es vulguin sumar a la iniciativa. Volen que tot el teixit social andorrà tingui l’oportunitat de ser partícip d’aquest projecte i tenen les portes obertes a qualsevol organització que vulgui fomentar la participació social dels seus membres.

El nou Pla Nacional de Joventut és una iniciativa de la Secretaria d’Estat d’Esports i Joventut del Govern d’Andorra en col·laboració amb els departaments de joventut dels comuns, Andorra Recerca i Innovació, Carnet Jove Andorra i el Fòrum de la Joventut, i amb l’assessorament tècnic de Tàndem-Marianao.