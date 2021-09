El FIA Masters de Muntanya un desafiament majuscul per als pilots de l’ACA Esport

El Hill Climb Masters (Masters de Muntanya), competició biennal creada per la FIA fa quatre temporades, té per objectiu reunir els millors pilots europeus de l’especialitat per a disputar una prova en la qual es premia de manera individual als millors de cada categoria, a més d’un Trofeu a la nació vencedora de l’esdeveniment. L’edició 2021 del Hill Climb Masters es disputarà a Braga (Portugal) del 8 al 10 d’octubre

Els equips nacionals (4 pilots) els presenten les diferents federacions. En conseqüència, els equips inscrits i el seu nivell competitiu poden ser molt diferents pel que, en la denominada Copa de les Nacions, la classificació es basarà en la regularitat en comptes d’en la velocitat. Així doncs, encara que en la selecció d’un país no hi hagi cap monoplaça, té les mateixes possibilitats de guanyar que una selecció que en el seu equip tingui tres potencials guanyadors de les diferents categories individuals.

4 pilots del Programa dels Joves Pilots de l’ACA formaran la selecció

La delegació andorrana, amb Toti Sasplugas al capdavant, estarà formada per Raul Ferré (Silver Car EF10), Edgar Montellà (Silver Car S3), Marc Solsona (Speed Car GTR), i el nou integrant del Programa dels Joves Pilots de l’ACA, Marcel Muxella (Fórmula Renault Alpa FR 929).

Amb tota seguretat, l’equip que representarà a l’Automòbil Club d’Andorra serà un dels més joves de la competició (entre 18 i 25 anys), encara que l’experiència d’algun dels seus components obre la possibilitat de poder plantar cara als a priori favorits.

La Rampa de Falperra un escenari mític del Campionat d’Europa de muntanya

La quarta cita del Hill Climb Masters es disputarà en carreteres portugueses. En concret els equips participants es desplaçaran a la localitat de Braga on estarà situat el nucli central de la prova.

La Rampa de Falperra, lleugerament modificada per a aquest esdeveniment, serà el centre de referència a nivell competitiu. Els organitzadors de la pujada, Clube Automovel do Minho, prepararan un recorregut de 2970 metres, amb una pendent mitja del 4,6% i una pendent màxima del 7,8%.

Malgrat que l’activitat per als pilots començarà abans (reconeixements), el divendres previ a l’inici de la competició (dia 8), els participants hauran de superar el pas previ de les verificacions. Aquesta primera jornada a Braga finalitzarà (a partir de les 18.00 hores) amb una cerimònia oficial de presentació dels pilots.

L’estructura de la competició serà semblant a la d’una cita de l’europeu de l’especialitat. El dissabte (dia 9) a partir de les 10.00 hores es correran les tres mànegues d’entrenaments oficials mentre que durant la jornada següent (dia 10), també a partir de la 10.00 hores, es disputaran les tres pujades vàlides per a la classificació final, en aquesta classificació se sumaran els dos millors cronos de cada pilot.

No hi ha dubte doncs que, durant el segon cap de setmana d’octubre, es coneixeran els successors dels guanyadors dels trofeus individuals del 2018: Lucio Peruggini (Ferrari 458) Cat. 1, Christian Merli (Osella FA30) Cat. 2, Roger Schnellmann (Mitsubishi Lancer Evo VIII) Cat. 3, i Will Hall (Force WH-Xtec) Cat. 4, mentre que la Copa de les Nacions 2018 la va guanyar Luxemburg.