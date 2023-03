El Festival del Joc del Pirineu de la Seu obre inscripcions per a les experiències lúdiques singulars

Cartell del Festival del Joc del Pirineu de la Seu (Aj. La Seu)

Aquest divendres, dia 10 de març s’obren les inscripcions telemàtiques per a poder participar en qualsevol de les experiències lúdiques singulars del 7è Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell, que enguany tindrà lloc el cap de setmana del divendres 31 de març i dissabte i diumenge, 1 i 2 d’abril.

Val a dir que s’hi pot inscriure tant públic expert com novell. Només cal fer la inscripció de la persona que jugui, mentre que els acompanyants dels menors no caldrà que s’hi inscriguin si no juguen, però sí que hauran d’estar acompanyats durant tota l’activitat. Les inscripcions són gratuïtes.

Les experiències lúdiques singulars, que es juguen en espais singulars de la Seu d’Urgell, ofereixen en aquesta setena edició del festival més de 700 places i més de 80 activitats.

També es podrà reservar plaça (si en queden disponibles) al punt d’informació del festival que es trobarà ubicat al vestíbul de la sala Sant Domènec, epicentre d’aquest certamen dedicat al joc pensat per a tots els públics.





Els espais

El 7è Festival del Joc del Pirineu presenta més de 60 localitzacions diferents per tota la ciutat pensats per a famílies, joves, aficionats als jocs de taula o jugadors novells.

A més, hi haurà un total de 6 ludoteques en diferents espais per tal d’evitar aglomeracions. Les ludoteques del Festival del Joc del Pirineu són espais on es pot jugar a diferents jocs amb l’assessorament i guia de monitoratge especialitzat.

La novetat d’enguany és que divendres a la tarda ja estaran en funcionament (de 17 a 20 hores), i dissabte i diumenge, de 10 a 14h i de 16 a 20h, les següents ludoteques:

Ludoteca infantil i de primers jocs, al Centre Cívic El Passeig.

Ludoteca familiar, a la sala Sant Domènec.

, a la sala Sant Domènec. Ludoteca avançada, a la sala La Cuina i a la sala de la Immaculada.

Les ludoteques que obriran dissabte i diumenge, però no divendres a la tarda són:

Ludoteca de jocs gegants a l’exterior , a la plaça Soldevila.

, a la plaça Soldevila. Ludoteca de jocs tradicionals amb la Companyia de Jocs l’Anònima .

. Ludoteca d’iniciació a jocs de rol, al CETAP- Les Monges.





Partides de rol d’iniciació

Aquestes partides estan orientades a un públic que no coneix gaire els jocs de rol o que els vol descobrir. Alhora, però, també les poden gaudir aquelles persones que ja hi tenen experiència. Per a participar-hi, requereixen d’inscripció prèvia.





Campionats

De la mà d’algunes de les editorials patrocinadores del Festival, se celebraran campionats de jocs amb importants premis. No cal ser cap expert per a participar-hi. També requereixen inscripció prèvia, que es podrà fer durant el Festival (si queden places disponibles) al punt d’informació del vestíbul de la sala Sant Domènec.





El Joc dels Aparadors Enredats

Novament, en aquesta iniciativa conjunta, hi ha La Seu Comercial, l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell i l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, l’Associació Menja’t L’Alt Urgell i Associació de Veïns i comerciants del carrer Canonges per a fer del Festival un projecte de ciutat.

Un total de 39 establiments participen en aquesta activitat ludificada, en la que hi ha dues propostes de jocs segons l’edat i/o nivell:

Daus infiltrats – A partir de 3 anys fins 99+

Comptar els daus que hi ha a cada aparador. Un cop es trobin, apuntar-ho a la casella corresponent.

Endevina el jocs – A partir de 8 anys fins a 99+

Cal visitar tots els aparadors dels comerços de la llista per a comprovar que hi ha un joc amb el nom amagat. Caldrà apuntar el nom del joc. Si no es coneixen, els participants tindran una pista al mateix aparador mitjançant un codi QR.

Una vegada es tingui la butlleta d’un o dels dos jocs omplerta, caldrà dipositar-la en qualsevol de les urnes que hi haurà a l’Espai Ermengol a partir del 21 de març, o bé durant el cap de setmanal del festival a les diferents ludoteques.

En aquest Joc dels Aparadors Enredats es participa en un sorteig de 5 premis cortesia de les entitats, mitjançant un sorteig que es realitzarà dilluns 3 d’abril, a la sala d’actes de l’Ajuntament urgellenc, i que serà publicat als canals de comunicació del Festival del Joc del Pirineu i de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.





El Joc a Taula

Un total de 5 restaurants de la Seu d’Urgell també jugaran durant el festival. Per això, durant el cap de setmana de celebració d’aquest certamen oferiran plats i menús amb molt de joc. Els establiments són:

Restaurant Miscela / Hotel Avenida

Avinguda de Pau Claris, 22, 25700 La Seu d’Urgell.

973 35 46 20





Hotel Nice

Avinguda de Pau Clarís, 4, 6, 25700 La Seu d’Urgell.

Tel. 973 35 21 00





Parador de la Seu d’Urgell

Carrer de Sant Domènec, 6, 25700 La Seu d’Urgell.

Tel. 973 35 20 00





Seu&Go – Mercat Cafè

Carrer Major, 46, 25700 La Seu d’Urgell

Tel. 973 35 03 85





Cigne&Delicious

Plaça del Carme, 12, 25700 La Seu d’Urgell