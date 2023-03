Titelles, ombres xineses i música en directe, al nou cicle de teatre infantil d’Andorra la Vella

Teatre infantil a Andorra la Vella (AndorraCapital)

Teatre de titelles, ombres xineses i música en directe. Aquests són els ingredients que conformen la nova Temporada de teatre infantil del Comú d’Andorra la Vella que arrenca el pròxim 18 de març, dissabte, amb Adeu, Peter Pan amb la companyia Festuc teatre. El primer muntatge combina el treball de titelles amb els d’actors i parla, amb la història i els personatges de Peter Pan de rerefons, del vincle entre els infants i els seus avis i de les relacions familiars.

La propera cita arriba el dissabte 22 d’abril de la mà de Fratelli La Strada, una companyia formada per la violinista Anna Garcia Alba, d’origen andorrà, i el guitarrista italià Antonino D’Antoni, i que ja ha actuat al país en el marc de diversos festivals i cicles culturals. En aquesta ocasió ho fan amb l’espectacle El gat negre i altres i ombres impertinents, que amb textos i música propis narra cinc contes breus inspirats en la tradició centenària dels titelles d’ombres i revisats en clau contemporània. El muntatge d’ombres xineses i música s’adreça a infants majors de 6 anys.

La temporada de primavera de teatre infantil es tancarà el dissabte 20 de maig amb l’obra de titelles De faula, de La Guilla teatre, que a través de faules populars com La cigala i la formiga, La guineu i el corb o La llebre i la tortuga, endinsarà els espectadors en un món de conte per a parlar de qüestions com la deixadesa dels boscos o l’abús de poder i com l’astúcia i l’amor poden ajudar a canviar situacions adverses.

Els tres espectacles es representaran al Teatre Comunal en dues funcions cadascun, a les 17 i a les 18.30 hores. L’entrada és gratuïta per als infants (cal treure el tiquet tot i ser de franc) i té un preu de 4 euros per als adults. Els tiquets es poden adquirir únicament per Internet, a www.andorralavella.ad/entrades, a partir d’aquest divendres, 10 de març.

Consultar aquí el detall del programa de la Temporada de teatre infantil