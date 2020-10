El Festival de Sitges es reinventa en temps de Covid

La 53a edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya té lloc entre el 8 i el 18 d’octubre i es caracteritza enguany per un model de festival híbrid. Es manté el caire presencial conservant les sales de projecció habitual dels darrers anys i s’adopta també un format online amb uns 155 títols programats disponibles a través d’una sala virtual.

El festival ha fet un gran esforç per poder adaptar-se a la situació actual per culpa de la Covid, forçat a reinventar-se d’alguna manera. A part de les restriccions generals que han obligat a escurçar la programació o a reduir l’aforament de les sales de cinema, es manté l’àmplia oferta de seccions i d’activitats paral·leles. Tot i això, s’han hagut de sacrificar alguns trets distintius, cas de la cancel·lació de la popular Zombie Walk pels carrers de la vila suburense.

El festival ret homenatge enguany al centenari del clàssic del terror ‘El gabinete del doctor Caligari’, inspiració pel cartell de l’edició d’enguany. Una 53a edició que ha estat inaugurada per la coproducció catalana ‘Malnazidos’ de Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro, adaptació de ‘Noche de Difuntos del 38’ de Manuel Martín Ferreras. Amb un repartiment conformat per Miki Esparbé, Aura Garrido, Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza i María Botto, el film d’obertura explica com enmig dels combats de la Guerra Civil Espanyola els cadàvers de les trinxeres ressorgeixin com a zombis i combatents dels dos bàndols enfrontats s’hauran d’unir per combatre’ls.



Premiats

La llista de guardonats del Festival de Sitges 2020 l’encapçalarà el realitzador nord-americà David Lynch, creador de la mítica sèrie televisiva ‘Twin Peaks’, amb la concessió del Gran Premi Honorífic – de manera virtual – el diumenge 18 d’octubre en la gala de clausura, guardó que anirà acompanyat de la projecció d’un dels seus títols més emblemàtics, ‘L’home elefant’ (1980) El certamen català premiarà la carrera de l’actriu Najwa Nimri, una habitual en el cinema de Julio Medem i protagonista d’excepció a ‘Quién te cantará (2018, Carlos Vermut). Popular també en la seva faceta de cantant pop, Nimri també s’ha convertit en una estrella televisiva gràcies sobretot a la sèrie ‘La casa de papel’.

També serà homenatjat el director Paco Plaza, qui amb Jaume Balagueró va fer forat en la història del terror amb una de les sagues més conegudes del nostre temps, ‘Rec’ (2007). El responsable de ‘Verónica’ (2017), un dels seus darrers èxits, aviat estrenarà ‘La abuela’, un film escrit per Carlos Vermut. També serà guardonat el dissenyador de so Oriol Tarragó, col·laborador estret de J.A. Bayona en llargmetratges tan celebrats com ‘L’orfanat’ (2007) o ‘Jurassic World: el regne caigut’ (2018), reconegut amb innombrables premis i distincions tan rellevants com la de l’Acadèmia Europea del Cinema l’any 2017. I el Premi Nosferatu recaurà enguany en un dels rostres veterans habituals del terror i de la televisió de casa nostra, Manuel de Blas.



Competició renyida

Intentarem desgranar aquells títols que apareixen com a imprescindibles dins d’una Secció Oficial Fantàstica que compta amb una trentena de títols a competició. Un dels films més esperats és ‘Península’ del sudcoreà Yeon Sang-ho, seqüela de ‘Tren a Busán’(2016), en què es reprèn la plaga zombi ara en una Corea post-apocalíptica. El francès Quentin Dupieux retorna a Sitges – després de després de títols tan estrambòtics com ‘Rubber’ (2010) o l’últim ‘La chaqueta de piel de ciervo’ (2019) – amb una nova aposta excèntrica que barrejarà humor i terror, ‘Mandíbulas’, sobre un moscot gegant.

El canadenc Brandon Cronenberg, fill del mestre del fantàstic David Cronenberg, guanyador a Sitges com a millor director revelació amb ‘Antiviral’ (2012), competeix enguany amb ‘Possessor’, un thriller futurista i violent amb protagonisme de Jennifer Jason Leight. Procedent del festival de Sundance arriba ‘Relic’ de l’australianajaponesa Natalie Erika James amb una modalitat de casa encantada on s’ajuntaran tres generacions de dones a partir de la desaparició de l’àvia.

Tindrem la versió peterpanesca ‘Wendy’ del nord-americà Benh Zeitlin, el director de la premiada ‘Bestias del sur salvaje’ (2012). Una altra versió d’un relat clàssic és ‘Cosmogonie’, una variació singular i aterridora del conte de ‘La caputxeta vermella’ a càrrec de Vincent Paronnaud, historietista gràfic, conegut sobretot per co-dirigir amb Marjane Satrapi títols com l’adaptació del còmic homònim ’Persépolis’ (2008).

En el terror espanyol cal ressenyar la presència de Juanma Bajo Ulloa, renovador del terror espanyol amb títols com ‘La madre muerta’ (1993), que retorna al gènere amb ‘Baby’ sobre els maldecaps d’una mare per recuperar la seva filla venuda a una altra dona. Altres cintes que conformen la secció i que criden l’atenció són el western en clau feminista ‘L’état sauvage’ del francès David Perrault; l’apocalíptica ‘She Dies Tomorrow’ de la directora Amy Seimetz i ‘Becky’ de Cary Murnion i Jonathan Milott, amb la jove Lulu Wilson com a heroïna d’acció i el còmic Kevin James com a dolent de la funció, líder una banda de criminals que assalten una casa i retenen els seus moradors.

I pel que fa al cinema català destaca el director teatral i cinematogràfic Lluís Danés amb ‘La vampira de Barcelona’, pel·lícula inspirada en la crònica negra barcelonina a través dels crims atribuïts a Enriqueta Martí al barri del Raval a principis del segle XX. ‘La vampira de Barcelona’ compta amb un repartiment d’alçada conformat per Nora Navas, Roger Casamajor, Bruna Cusí, Francesc Orella, Albert Pla, Marioa Gras o Núria Prims. El també català Kike Maíllo, qui va inaugurar el Festival de Sitges amb ‘Eva’ (2011), retorna al festival amb l’adaptació del supervendes d’Amélie Nothomb, ‘Cosmética del enemigo’. El director de ‘Toro’, que ara mateix es troba rodant una sèrie de fantasmes per Netflix, planteja a ‘Cosmética del enemigo’ un angoixant thriller psicològic amb un arquitecte arrossegat per una misteriosa noia.





Seccions paral·leles

Entre l’àmplia oferta cal abordar la secció Panorama Fantàstic on destaca la cineasta nord-americana Brea Grant amb ’12 Hour Shift’, una comèdia fosca i trepidant amb protagonisme d’Angela Bettis com a infermera a qui se li descontrola la vida. Brea Grant estarà present de nou en aquesta secció amb ‘Lucky’, de la seva compatriota Natasha Kermani, com a guionista i protagonista també, donant vida a una escriptora assetjada que denuncia el masclisme imperant. Un dels plats forts de la secció serà ‘The Reckoning’ del britànic Neil Marshall – el director de l’esfereïdora ‘The Descent’ (2005) i, més recentment, responsable d’alguns episodis de ‘Joc de trons’ -, un film terrorífic sobre la cacera de bruixes a l’Anglaterra del segle XVII.

Un conreador nat del terror australià, Andrew Traucky, intentarà atemorir-nos amb el descens d’un grup a l’interior d’una cova a ‘Black Water: Abyss’. El film inaugural de la secció, ‘Vicious Fan’ del canadenc Cody Calahan, es presenta com una comèdia negra sobre un crític de cinema que s’apunta a una teràpia per a assassins en sèrie. En un altre apartat, la secció Noves Visions exhibirà ‘Un efecto óptico’ de Juan Cavestany, una nova aposta desconcertant en què un matrimoni conformat per Pepón Nieto i Carmen Machi viatgen a Nova York però s’adonaran que es troben en una altra ciutat.

En qualitat de Sessions Especials hi haurà la projecció del primer episodi de la sèrie ’30 monedas’ dirigida pel basc Alex de la Iglesia pel canal HBO. El català David Victori, a qui Ridley Scott va produir el luxós curtmetratge ‘Zero’ (2015), es serveix de l’actor Mario Casas per protagonitzar el seu segon llargmetratge després de ‘El pacto’, l’imprevisible thriller ‘No matarás’. Mentre que el francès Joann Sfar presentarà la cinta d’animació infantil ‘Petit vampire’, adaptació d’una historieta gràfica pròpia. La programació es diversifica amb altre activitats com presentacions de llibres o debats, més enllà de seccions clàssiques com la dedicada a l’animació, Anima’t, o la de la crítica, Seven Chances.