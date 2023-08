El femení del Barça de bàsquet fa l’estada a Encamp

Jugadores del Barça, autoritats comunals i els infants d’Encamp i de la FAB (Comú d’Encamp)

Les estades professionals de pretemporada de les seccions del Barça que ha acollit Encamp durant aquest estiu finalitzaran aquest pròxim divendres amb l’equip de bàsquet femení que, per segon any, és a la parròquia preparant la nova campanya amb diversos entrenaments i activitats.

La cònsol major, Laura Mas, el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, i el conseller d’Esports Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, van rebre ahir dimarts a les jugadores i altres membres del Barça CBS per a donar-los la benvinguda i desitjar-los un gran curs esportiu.

El conseller Fernàndez va destacar que des del Comú “estem molt satisfets amb l’activitat esportiva que hi ha hagut a la parròquia durant tot l’estiu, on hem acollit estades d’esports molt diferents: bàsquet, handbol, hoquei patins, futbol sala… Cada setmana hem rebut a algun equip”.

Pel que fa a l’estada del Barça CBS, Fernàndez ha recordat que van venir dilluns i que “estaran a Encamp durant tota la setmana”. Destacant, a més, “el partit que tindrem dijous entre el Barça CBS i el Cadí La Seu en el marc del V Trofeu Encamp de bàsquet”. L’esdeveniment és el segon partit que acull enguany el trofeu (després del que es va disputar la setmana passada entre el BC Andorra i el Limoges CSP) i tindrà lloc a les 20 hores al Complex Esportiu d’Encamp. Les entrades encara es poden adquirir a comuencamp.ad.

D’altra banda, l’entrenador del Barça CBS, Isaac Fernández, ha donat les gràcies al Comú per l’acollida i ha explicat que el fet de tornar a Encamp per segona vegada “ens anima. L’any passat ens va donar molta sort venir, vam tenir una gran temporada i teníem clar que volíem repetir”. Pel que fa a l’estada, ha assegurat que l’aprofitaran per a “conèixer-nos, ja que l’equip és pràcticament nou, i per a fer pinya”. A més, “les instal·lacions, que estan molt bé, tant el gimnàs com la pista, ens ajudaran a preparar l’equip el millor possible per a l’inici de la Lliga”.





Activitat amb els infants de l’Àrea de Jovent i la Federació Andorrana de Bàsquet

L’acte de rebuda d’ahir a la tarda també va comptar amb una activitat conjunta entre les jugadores del Barça CBS, els infants de l’Àrea de Jovent d’Encamp i algunes joves de la Federació Andorrana de Bàsquet. L’esdeveniment va acollir diversos jocs d’entrenament i una sessió de preguntes on els infants van poder conèixer de més a prop les jugadores i algunes curiositats sobre la seva professió.