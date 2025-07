El FeMAP torna a la riba del llac d’Engolasters amb l’actuació de Veneranda Dies Ensemble

La formació Veneranda Dies Ensemble (FEDA Cultura)

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) torna, i ja són onze edicions, a la riba del llac d’Engolasters. L’aliança entre el FeMAP i les Nits d’estiu de FEDA Cultura és quelcom ja tradicional i aquest dissabte, 19 de juliol, a les 20 hores, hi haurà una nova actuació musical del festival a l’idíl·lic entorn del Camí hidroelèctric.

En aquesta ocasió, la música anirà a càrrec de Veneranda Dies Ensemble amb ‘Els trobadors del Rei’. En l’actuació s’emularà el viatge que van fer un grup de músics que fugia d’una Occitània en flames, a causa de la croada albigesa contra els càtars. Arribats a la cort d’Alfons IX de Lleó, un dels reis de l’època amb més interès per la cultura, li expliquen totes les aventures viscudes durant el viatge amb les cançons trobadoresques que componen aquest programa.

El grup està integrat per Cristina Gadea i Rosa Mondaray (dansa medieval), Maribel Minaya (cant), Juan Manuel Rivero (cant, llaüt de trobador, viola de roda, cítola, fídula i cors), Wafir Sheikeldin (llaüt àrab, percussió àrab i cors), Salah Sabbagh (percussions orientals, perses i medievals europees) i Fernando Mosquera (flautes de fusta, gaita sefardita, gaita de fole medieval, musa (gaita) medieval, cors i direcció).

Prèviament, les persones que hi tinguin interès, podran fer una visita guiada al Camí hidroelèctric d’Engolaters, acompanyades de l’equip de FEDA Cultura. Un entorn privilegiat per a conèixer com funciona l’electricitat i també per a aprendre com es va bastir l’Andorra del segle XX.

L’activitat és gratuïta, però cal fer una reserva d’espai enviant un correu electrònic a fedacultura@feda.ad o trucant al 739 111. Tota la programació de les Nits d’estiu de FEDA Cultura es pot consultar a l’agenda de www.fedacultura.ad.