Boí Taüll torna a estar nominada com a millor estació d’esquí espanyola pels World Ski Awards 2025

Una persona esquiant a Boí Taüll (Txema Trull)

Boí Taüll, estació de muntanya gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha estat novament nominada en la categoria de millor estació d’esquí de l’Estat espanyol de l’any 2025 pels reconeguts World Ski Awards. Aquesta distinció, que anualment promou l’organització internacional World Travel Awards, premia l’excel·lència en el sector del turisme de neu a nivell global.

La nominació d’aquest any referma la posició de Boí Taüll com un referent dins el panorama de les estacions de muntanya, una trajectòria d’èxit que ja li ha valgut el guardó de millor estació estatal en tres ocasions anteriors: els anys 2018, 2019 i 2020. Des de la direcció de l’estació es destaca que aquest continu reconeixement és fruit del treball intens de tot l’equip de Boí Taüll.

L’elecció de les estacions guardonades es realitza mitjançant una votació popular en línia, oberta a aficionats a l’esquí i professionals del sector turístic, amb les votacions obertes fins al 10 d’octubre.

Boí Taüll s’alça com una de les estacions d’esquí i muntanya més completes i atractives dels Pirineus, no només per la seva excel·lència en la neu sinó per una oferta diversificada que atrau esquiadors de tots els nivells. La seva principal fortalesa resideix en les seves cotes més altes del Pirineu (cota màxima de 2.751 m i mínima de 2.035 m), que li proporcionen una qualitat i quantitat de neu habitualment excepcionals gràcies a la seva ubicació i orientació. L’estació disposa d’un domini esquiable de 550 hectàrees, amb més de 45 quilòmetres de traçats distribuïts en 43 pistes d’esquí, 4 itineraris d’esquí de muntanya, un snowpark per a gaudir del freestyle de tots els nivells i una pista exclusiva de trineus, a més d’excel·lents zones de freeride i fora pistes.

A més, l’estació ribagorçana és un exemple d’equipament turístic compromès amb la inclusió amb la incorporació l’hivern 2024 d’un canviador inclusiu d’obra fixa, un espai dissenyat per a persones grans, amb diversitat funcional o mobilitat reduïda, pel que ofereix equipaments d’higiene específics i un entorn còmode per als acompanyants.

L’aposta per la innovació i la desestacionalització és un altre dels seus pilars. Boí Taüll ha incorporat sistemes automàtics d’accés amb màquines Check-in per a la recollida de forfets i un sistema de comandes per a la restauració mitjançant mòbil, eliminant cues i millorant l’experiència. En la seva aposta per la muntanya els 365 dies, aquesta temporada d’estiu 2025 s’ha inaugurat un primer tram de 200 metres d’una tirolina amb doble cable que es completarà amb el segon de tram de 1.000 metres. Un pas més en la diversificació d’activitats.

La proximitat al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el ric patrimoni romànic de la Vall de Boí, Patrimoni de la Humanitat, fan de l’estació un indret únic. L’ambient familiar i el tracte proper de l’equip humà de l’estació completen una experiència que va més enllà de l’esquí.