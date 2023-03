El FC Andorra recupera la seva essència al camp del Cartagena (0-3)

Imatge del Cartagena – FC Andorra (FC Andorra)

Quantes jornades, en aquesta segona volta, a la lliga SmartBank, de patir a les files del FC Andorra: tant l’equip, com els seguidors i, per fi, un encontre que tothom necessitava. Aquest diumenge els tricolors han guanyat a domicili, al camp del Cartagena, per 0 gols a 3. Un resultat que apropa més als d’Eder Sarabia a la permanència. I, a la vegada, un matx que, segur, aportarà tranquil·litat als del Principat.

La primera meitat ha estat força igualada, amb alternances de joc per a ambdós conjunts. Però, el segon temps ha estat del tot diferent. De sortida, els andorrans han marcat territori tot i jugar fora. Així, al minut 48, just després del descans, Ivan Gil feia el primer per als “Tamarros” gràcies a una jugada col·lectiva. No ha trigat massa més Rubén Bover en fer el segon amb un gran gol de museu, per a emmarcar, i al 81, era Carlos Martínez qui rubricava amb la tercera diana el triomf del FC Andorra.

En definitiva, victòria per a aspirar a la permanència i que aportarà una bona dosi de confiança per a afrontar el que resta de lliga. I, una dada, els tricolors no guanyaven fora de casa des del novembre, quan es van imposar al camp de l’Eivissa.