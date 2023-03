Andorra 2023: Joan Verdú competirà a casa en una fita història per a l’esquí andorrà

Imatges de Joan Verdú: FAE

Avui diumenge, 12 de març, s’ha disputat la segona cita de la Copa del Món de gegant de Kranjska Gora (Eslovènia). Joan Verdú ha acabat 18è i així ha certificat el seu bitllet per a estar a les Finals que acull Andorra des de demà dilluns, dia 13 fins al 19 de març. La cursa de gegant serà el dia 18 de març.

A la primera mànega, l’andorrà marcava inicialment el 18è temps tot i que després, en finalitzar tots els corredors, se situava 25è. El seu crono, 1.16.18, empatava en la 25a posició amb els altres tres esquiadors, l’italià Tobias Kastlunger, el nord-americà George Steffey i el suís Thomas Tumler.

Amb aquesta situació, Verdú sortia tercer amb la inversió en la segona mànega. En arribar a baix, assolia el 7è millor temps de la mànega, i acabava la competició en la 18a posició final.





Punts Copa del Món

Amb el resultat d’avui diumenge, 12 de març, Verdú ha sumat altres 13 punts al seu caseller de Copa del Món, la qual cosa suposa un total de 84 punts que li han atorgat la 20a posició de la classificació general.





Cinc carreres entre els millors

En la seva primera temporada al circuit de Copa del Món, Joan Verdú ha aconseguit estar entre els millors en cinc carreres, i no n’ha acabat quatre. La primera WC en què va puntuar va ser a Alta Badia quan va assolir dues 12es posicions. Després va acabar 16è a Schladming, 19è a Palisades i, ara, 18è a Kransjka Gora.

Joan Verdú, esquiador: “Súper feliç amb la carrera d’avui. Tot i la gran pressió que tenia aquest final de temporada, per a les finals, perquè estava ben posicionat però els de darrere m’estaven “apretant”, la classificació estava un pèl justa. He gestionat bé una molt bona carrera avui acabant 18è amb una segona mànega molt bona que m’assegura la classificació per a les finals. Súper feliç i orgullós de poder córrer ara a casa i de poder haver complert no només aquest objectiu, sinó aquest somni. Vull agrair a tot l’equip, que ha estat patint igual o més que jo. Ha estat dur, intens, però ho hem aconseguit. Estic molt content de l’esquí que estic demostrant, i ara només queda gaudir a casa amb tots vosaltres, que segur que serà una gran jornada”.





Imatgers: FAE