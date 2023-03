Roger Puig, 11è al descens que tanca la Copa del Món, i 9è de la general

Puig a Beijing 2022 (FAE)

Roger Puig ha tancat avui diumenge la temporada de Copa del Món amb l’última cursa de descens de para esquí de les Finals de velocitat que ha acollit aquests últims dies Sella Nevea (Itàlia). L’andorrà ha finalitzat avui 11è i ha tancat la WC en 9a posició en la disciplina.

L’andorrà ha finalitzat avui 11è en una cursa molt ajustada. De fet, Puig ha acabat 11è però a menys d’un segon de la quarta posició. Amb aquest resultat, l’andorrà confirma el top10 a la classificació final de la Copa del Món, on acaba 9è.





Del 13 al 17, tècnica a Cortina

Després d’aquesta cita de velocitat, les finals de la Copa del Món viuran la competició de tècnica del 13 al 17 de març a Cortina (Itàlia). En eslàlom, Puig és 9è amb 117 punts, mentre que en gegant ocupa la 13a plaça amb 82 punts.

Roger Puig, esquiador: “Avui una 11a posició amb una baixada molt, molt bona, i amb un crono molt bo, ja que estem a 0.90 de la quarta posició, a una classificació molt ajustada. Estic molt content. A més, a la general de la Copa del Món hem acabat novens, dins del top10 que sempre volem aconseguir d’establir-nos. Estem molt satisfets de com ha anat la temporada de velocitat. Ara ens queda Cortina, per a lluitar també per aquest top10 també en gegant i eslàlom”.

Pol Aguilà, entrenador: “Estem molt contents perquè complim tots els objectius. Acabem novens en els Mundials i també un 9è al final de la Copa del Món. També vam fer 8è en supergegant als Mundials i 13è en la Copa del Món… Se’ns ha escapat una mica la general perquè hem tingut dues curses que no hem acabat, però quan es lluita per les primeres places, els riscos són més alts. El balanç és molt positiu”.