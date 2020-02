El Govern ha programat un seguit d’esdeveniments al llarg de la setmana vinent d’aquest per celebrar el 8 de març, el Dia internacional de la dona treballadora. En destaca el lliurament del guardó Olympe de Gouges el 5 de març per part del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut amb l’objectiu de reconèixer les empreses del país que treballen per la promoció de la igualtat de gènere dins de la seva organització.

D’aquesta manera, el 4 i 5 de març es duran a terme les jornades ‘De la coeducació a la igualtat de gènere en l’àmbit laboral’, a la Sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. En concret, el dia 4, de 17 hores a 19 hores, se celebrarà una xerrada sobre coeducació, que anirà a càrrec d’Ana Tutzó; impulsora del projecte Biblioteca i Gènere i Gestora cultural a Associació Espai i Lleure de Catalunya; i de Laia Ferré, periodista i professora de comunicació i realització audiovisual i cinema de l’Escola Andorrana de batxillerat.

Les jornades continuaran el dia 5 amb una conferència, de 17 a 19 hores, sobre igualtat de gènere en l’empresa. La xerrada tractarà la igualtat en l’àmbit laboral i anirà a càrrec de Georgina González; consultora en gènere experta en plans d’igualtat i protocols d’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe; i de Noemí Rodríguez, periodista i fundadora de l’empresa Glop de Blau.

Les quatre expertes presentaran les seves experiències en matèria d’igualtat en els àmbits cultural, educatiu i empresarial i reflexionaran sobre la situació actual i els reptes per assolir una igualtat efectiva i plena entre dones i homes.

També amb motiu del Dia internacional de la dona treballadora, el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut lliurarà el 5 de març el guardó Olympe de Gouges. L’acte d’atorgament de la tercera edició d’aquests premis, obert a tota la ciutadania, tindrà lloc a les 19.30 hores a la Sala Consòrcia del Centre de Congressos de la capital. L’objectiu de l’Olympe de Gouges és distingir les empreses del país que han realitzat accions i mesures en favor de la igualtat entre dones i homes en les seves estructures.

Per tant, alhora que es premia les empreses seleccionades, també es dona visibilitat a les iniciatives empresarials existents en aquest sentit per poder, d’aquesta forma, generar sinèrgies d’èxit en matèria d’igualtat, destacant els beneficis d’aquestes accions dins de les mateixes empreses i per al conjunt de la societat.

Així mateix, com a mesura de sensibilització, el Govern ha aprovat aquest dimecres una aturada d’un minut de reflexió dels treballadors públics el dia 9 de març a les 13 hores fora de tots els edificis administratius, tenint en compte que el 8 de març s’escau en diumenge.

Finalment, per fomentar el coneixement de les recomanacions del Comitè de Ministres del Consell d’Europa sobre la prevenció i lluita contra el sexisme, el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha subtitulat en català el vídeo elaborat per aquest organisme. En aquest contingut audiovisual es facilita per primera vegada una definició conjunta de sexisme per part del Consell d’Europa i s’implica al conjunt de la ciutadania en la lluita contra tot tipus de discriminació per raó de sexe. Tant el vídeo com la recomanació completa- Recomanació CM/REC (2019)1 sobre la prevenció i la lluita contra el sexisme- es poden consultar a la pàgina web www.aferssocials.ad.