Un jove de la Seu d’Urgell, de 16 anys, va patir aquest dimarts a la matinada una agressió greu a Encamp, en el marc del Carnaval d’aquesta població. Segons ha publicat el Diari d’Andorra, un grup de vuit individus, també joves, el van envoltar i el van apallissar tot clavant-li diversos cops de puny i puntades al cap.

L’agressivitat de l’atac va provocar que el noi quedés inconscient durant uns minuts. Un altre grup de joves va aconseguir aturar l’atac poc abans que agents de la Policia arribessin al lloc dels fets. El menor va ser traslladat a l’Hospital de Meritxell amb un traumatisme cranial, el nas trencat i contusions a la cara.

La mare del jove, també veïna de la Seu, ha presentat una denúncia a la Policia andorrana per tal que localitzin els agressors. Segons les mateixes informacions, des de la família de la víctima han explicat que el noi havia anat a Encamp amb un amic d’Ordino i que, a la sala de festes, es va trobar amb un grup d’amics de la Seu que, suposadament, una estona abans s’havien encarat amb uns joves veïns d’Encamp, els quals posteriorment haurien identificat la víctima amb aquest grup de la Seu i l’haurien perseguit per apallissar-lo. L’atac es va produir a les 5 de la matinada d’aquest dimarts, dia 25. El noi va rebre l’alta mèdica al matí i ara s’està recuperant de les ferides.

La mare, d’altra banda, ha detallat que disposa d’un vídeo que prova l’agressió i que ha facilitat a la Policia. També n’han transcendit imatges als mitjans de comunicació i a les xarxes socials.

Es dóna la circumstància que aquest no és l’únic incident que hi ha hagut enguany al Carnaval d’Encamp, perquè les matinades de diumenge i de dilluns ja hi havia hagut també baralles i enfrontaments entre alguns dels participants, un fet que van lamentar els organitzadors de la celebració.