El Departament d’Estat dels Estats Units analitza els drets reproductius de les dones al Principat

Andorra passa amb nota el darrer informe sobre drets humans que elabora cada any el Departament d’Estat dels Estats Units . Tot i això, adverteix que calen millores en diversos aspectes. Els observadors posen en relleu, per exemple, l’abús de la presó preventiva causat pel retard judicial i l’augment de casos de violència de gènere. El departament treballa en l’elaboració d’un annex per ampliar qüestions relacionades amb els drets reproductius de les dones.

Al Principat no s’han detectat “abusos importants” contra els drets humans i l’administració té els mecanismes adients per garantir-los. Aquesta és la conclusió de l’informe del 2020 de l’Oficina de Democràcia, Drets Humans i Afers Laborals del Departament d’Estat dels Estats Units.

Els observadors destaquen la imparcialitat del poder judicial i la cooperació internacional, però també adverteixen de certs aspectes que cal millorar. Per exemple, posen de manifest que la lentitud del sistema judicial i la falta de recursos humans provoquen sovint que la presó preventiva s’allargui més enllà del període estipulat per la llei.

D’altra banda, declaren que el Govern coopera amb l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, tot i que també manifesten que existeix una falta de legislació nacional sobre sol·licitants d’asil i refugiats.

En relació amb la violència exercida contra la dona, posen en relleu l’augment d’un 68% dels casos notificats el darrer any, la gran majoria durant el confinament general. Tot i això, es reconeix que l’administració habilita l’assistència per a les víctimes i els seus fills. Destaquen també que víctimes d’assetjament sexual es mostren reticents a presentar denúncies per por de represàlies.

L’informe també indica que “no es van detectar casos d’avortaments forçats o esterilitzacions involuntàries per part de les autoritats governamentals”. En tot cas, a mitjan any el departament nord-americà publicarà un annex per ampliar qüestions relacionades amb els drets de reproducció de les dones.