L’Hospital atén 38 pacients de Covid-19, 10 dels quals a l’UCI

El Govern ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 12.231 persones i es registren un total de 11.474 altes. El total de defuncions fins a la data és de 117.

Actualment hi ha 640 casos actius, una xifra que s’ha més que doblat en menys d’un mes: el 9 de març havien baixat per sota del llindar dels 300 i se situaven en 292. D’entre els casos actius, 28 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 10 a l’UCI –9 d’elles requereixen ventilació mecànica–. En total hi ha 38 persones ateses al centre hospitalari, tres més que ahir.

A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap ingressat.

Durant la jornada d’ahir van vacunar-se 770 persones. Des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 12.440 dosis.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 26 aules estan sota vigilància activa –17 en total i 9 en parcial– i 41 en vigilància passiva.