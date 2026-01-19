Andorra reforça el seu lideratge en turisme de muntanya a la XIII Conferència Iberoamericana de ministres de turisme

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha participat en la XIII Conferència Iberoamericana de Ministres de Turisme, que ha tingut lloc a Alcalá de Henares (Madrid), una cita clau de coordinació política del sector turístic en l’àmbit iberoamericà. La reunió ha culminat amb l’adopció d’una Declaració final, en què els delegats han acordat una visió col·lectiva i consensuada del turisme a Iberoamèrica, situant-lo com una prioritat estratègica de les polítiques públiques regionals.
El text subratlla el paper del turisme com a motor de desenvolupament econòmic, inclusiu i ambientalment sostenible, i ofereix un conjunt d’eines multidisciplinàries per a enfortir la competitivitat del sector. Així mateix, la Declaració reafirma el compromís comú d’avançar cap a un model de turisme més ètic, resilient, inclusiu i sostenible a la regió.
La Conferència s’ha iniciat amb un minut de silenci en record de les víctimes de l’accident ferroviari a Adamuz, Còrdova, de diumenge a la tarda. La trobada ha reunit els vint-i-dos representants d’alt nivell dels països membres de la Comunitat Iberoamericana. La delegació andorrana ha estat encapçalada pel ministre de Turisme, Jordi Torres, qui ha estat acompanyat per la directora de Turisme i Comerç, Cristel Molné, i l’ambaixadora del Principat d’Andorra al Regne d’Espanya i coordinadora nacional davant la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Eva Descarrega.
En aquesta trobada ministerial, el ministre Jordi Torres ha participat com a ponent en la taula rodona “Competitivitat turística, innovació i digitalització”. En la seva intervenció, ha posat en relleu el posicionament d’Andorra com a destinació compromesa amb un nou model turístic basat en la qualitat, el valor afegit i el turisme de muntanya i benestar.
Entre les accions estratègiques destacades, el ministre ha exposat l’estudi de capacitat de càrrega com a eina fonamental de governança turística; el segell Andorra Selected, orientat a una diferenciació real del producte; el paper dels esdeveniments esportius, culturals i gastronòmics com a palanques de desestacionalització; una promoció digital cada vegada més segmentada i eficient; i el reforç de la cooperació internacional, amb una projecció del destí pirinenc a escala europea.
Aquesta trobada dona continuïtat als treballs iniciats en edicions anteriors, i té com a precedent immediat la XII Conferència Iberoamericana de Ministres de Turisme, celebrada a Andorra els dies 9 i 10 de març de 2020 en el marc de la XXVII Cimera Iberoamericana, sota la Secretaria Pro Tempore del Principat.
Reunions bilaterals amb Mèxic i Colòmbia per a aprofundir la cooperació turística
En el marc de la Conferència, el ministre Torres ha mantingut reunions bilaterals amb els viceministres de Turisme de Mèxic i Colòmbia amb l’objectiu de reforçar les relacions bilaterals en matèria turística.
Durant la trobada, el ministre Torres ha destacat que tant Mèxic com Colòmbia han estat identificats com a mercats emissors de gran potencial per a incrementar les arribades al Principat, així com la molt bona acollida de la destinació Andorra per part dels operadors i agències de viatges contactats al llarg de l’any 2025.
Les reunions han permès subratllar la importància d’enfortir la cooperació turística entre Andorra, Mèxic i Colòmbia, així com identificar vies de promoció com a eina per a impulsar l’intercanvi cultural i comercial, a més de contribuir al creixement sostenible i mutu dels destins.