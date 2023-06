El Crash Car mou masses a Encamp

Espectacular les trompades dels vehicles i la quantitat de gent que ha assistit al Crash Car d’Encamp (Comú)

“Aforament complet” a Prada de Moles al Crash Car d’Encamp, on més de 2.000 persones han desafiat la calor per a gaudir del mític circuit encampadà que, per primera vegada, ha proclamat guanyadora a una pilot dona, Sara Miño, que formava equip amb Marc Font.

Una trentena de vehicles “tunejats” per a l’ocasió han participat avui diumenge a les quatre mànegues del Crash Car, la prova de resistència motor combinada d’humor amb segell encampadà, en la que els guanyadors són els que aconsegueixen mantenir el seu vehicle en circulació durant més estona.

Els vehicles han estat preparats per a l’ocasió, pintats i decorats, vidres fora per a evitar situacions de perill, i cascs per als conductors i acompanyants. La Comissió de Festes ha valorat molt positivament l’edició d’aquest any, de nou a Prada de Moles, l’emplaçament original d’aquesta prova, i ha agraït a tothom la participació.





La Festa del Poble continua aquest vespre i demà dilluns festiu

Aquesta tarda continua amb les havaneres a la plaça dels Arínsols, el partit de solters i solteres contra casats i casades, el ball de tarda amb Eufòria, el de versions Hey! Pachucos a l’aparcament de Sant Miquel i el final de festa d’avui amb la Festa Flaix FM amb Hèctor Ortega i MonDJ & Show Case de Guillem Solé (el cantant dels Búhos). La nit acabarà amb DJ Moncho.

El programa de dilluns també està ple d’activitats per a tots els públics, i destaca com a final de festa el FesTAPA, la novetat gastronòmica d’enguany que permetrà degustar un total de 10 tapes ofertes per 10 establiments Encampadans, mentre, sonarà música en directe. Tant els establiments com els participants optaran a diversos premis. Tindrà lloc a partir de les 16 hores a l’aparcament de Sant Miquel.