El correu @andorra.ad s’actualitza amb més seguretat i capacitat

Imatge del Correu Ciutadà (Andorra Telecom)

Andorra Telecom ha anunciat una actualització significativa del servei de correu electrònic amb domini @andorra.ad, que passa a denominar-se Correu Ciutadà i que ja està disponible. Aquesta millora comporta la migració del servei a la plataforma de Gmail, amb l’objectiu de reforçar la seguretat, augmentar la capacitat d’emmagatzematge i millorar l’estabilitat general del servei.

Entre les millores més destacades hi ha la incorporació de doble factor d’autenticació (2FA), que reforçarà la seguretat dels comptes mitjançant l’enviament d’un codi de verificació via SMS i que serà obligatori per a totes les persones usuàries.

Totes les persones que utilitzin el correu @andorra.ad hauran d’accedir a la pàgina web correuciutada.andorra.ad abans de l’1 de juliol per a completar les dades personals i configurar el doble factor d’autenticació. En el cas dels usuaris que utilitzin aplicacions externes com Outlook, Apple Mail o similars, també serà necessari tancar la sessió i afegir un nou compte de Google utilitzant les credencials del correu @andorra.ad.

Tota la informació sobre aquesta actualització es pot trobar al web correuciutada.ad amb el procés detallat i tutorials en format vídeo per a garantir una transició ràpida i senzilla cap a la nova plataforma.