Alàs ultima la preparació de la seva Baixada de Falles

Preparació de la Baixada de Falles d’Alàs (RàdioSeu)

El municipi d’Alàs i Cerc ja viu aquests dies la preparació de la seva Baixada de Falles, que se celebrarà per la nit de Sant Joan. L’activitat ja va començar el passat dia 7, amb la recollida de mànecs a la Molina de Lletó i l’asclat dels troncs. Aquest darrer dissabte s’ha començat el muntatge de les falles, obert a tothom qui hi vulgui col·laborar o vulgui veure’n el procés. Una part que es completarà el cap de setmana vinent, quan veïns i participants es tornaran a trobar tant dissabte com diumenge -21 i 22 de juny- a les 4 de la tarda al Local Social d’Alàs.

En el cas de diumenge, també es farà un taller infantil, la neteja del local després d’aquests dies de feina, la preparació del far i els sorrals i el muntatge de l’escenari a la plaça. D’aquesta manera, tothom qui ho desitgi pot veure tota la tasca prèvia que comporta preparar aquesta tradició.





El programa de la festa

La baixada tindrà lloc dilluns vinent, dia 23. La vetllada inclourà la retransmissió en directe de l’evolució dels fallaires, a partir de 2/4 de 9 del vespre a la plaça Major. Tot i això, l’encesa del far des del serrat de les Peces serà més tard (21.50 h) i la baixada començarà just després (22.00 h). L’arribada a Alàs és prevista al cap de mitja hora, a 2/4 d’11 de la nit. Llavors s’interpretarà la Cançó dels Fallaires d’Alàs i tot seguit (22.45 h), es ballarà el Ball Pla d’Alàs.

La festa continuarà amb el concerts dels grups La Sonsoni (23.00 h) i Orquestrina Trama (23.45 h), acompanyats de danses tradicionals. I ja ben entrada la matinada (1.15 h) hi haurà un final de festa amb DJ Poma. Durant tota la nit hi haurà servei de bar. L’organització ha demanat als assistents que, per motius de seguretat, no es llencin petards al poble durant la nit.





La baixada més antiga documentada

Les Falles d’Alàs es van recuperar l’any 2022 després que l’historiador Carles Gascón va descobrir, a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, un document de l’any 1543 que feia referència a una disputa violenta, en aquella època, entre els veïns d’Alàs i de Torres d’Alàs en relació amb la baixada de falles, que tots dos pobles començaven des de l’ermita de les Peces. Aquest testimoni escrit ha convertit aquesta baixada en la més antiga documentada fins ara als Pirineus, cosa que va motivar els veïns a tornar-la a instaurar. Això ha suposat també que l’Alt Urgell es reincorpori a aquesta tradició ancestral pirinenca, després de molt de temps sense tenir-hi presència.