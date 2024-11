Aquest divendres, sopar solidari de Càritas Andorrana

Logotip de Càritas Andorrana

Aquest proper divendres, dia 15 de novembre, a partir de les 19:30 hores, se celebrarà el Sopar Solidari de Càritas Andorrana. Com assenyalen des de la mateixa organització, l’objectiu de la vetllada és passar una bona estona entre tots els assistents i, òbviament, poder recaptar fons que permetin ajudar les persones més vulnerables, “contribuint a construir plegats una societat més equitativa”. L’esdeveniment es farà al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

En l’acte, entre d’altres, es comptarà amb la presència de l’excap de Govern, Albert Pintat, el qual, oferirà una xerrada titulada “Problemes versus esperances”. També hi intervindrà Marta Roma, responsable del projecte d’Atenció Primària, banc d’Aliments i Suport. Roma explicarà les principals iniciatives de Càritas Andorrana.

Des de l’entitat humanitària també s’ha anunciat que a la vetllada no hi mancarà el copríncep episcopal i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives. Val a dir que, el preu del sopar és de 75 euros per persona, 35 dels quals aniran destinats a projectes socials de Càritas Andorrana. Així mateix, s’ha anunciat que durant el sopar se celebrarà una rifa solidària.

Per a qualsevol dubte o informació, cal adreçar-se al telèfon 806 111 o al correu electrònic caritas.andorra@andorra.ad.