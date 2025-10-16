El Consell General adjudica la fase 2 de la remodelació dels entorns de la Casa de la Vall

En verd, els treballs que s'han d'efectuar a la segona fase (Consell General)
El Consell General ha adjudicat els treballs de la segona fase de la remodelació dels entorns de la Casa de la Vall per un import de 2.036.522,77 euros a l’empresa Edicom. La primera fase de la remodelació, centrada en els moviments de terres i els treballs especials a la zona posterior de la Casa de la Vall està finalitzant seguint el calendari previst. Les obres de la segona fase, que començaran a principis del mes de novembre, corresponen a la part constructiva del projecte, i s’allargaran fins a principis d’estiu. 

Al llarg d’aquesta fase es construirà el nou teatre romà, que consistirà en un hemicicle que permetrà acollir espectacles i que s’ubicarà on es trobava el pàrquing exterior. Tindrà una capacitat aproximada de 250 persones. També es construiran els magatzems i els edificis tècnics, a més de les instal·lacions necessàries per a aquestes infraestructures. 

Pel que fa a l’accessibilitat, durant aquesta fase s’instal·larà l’ascensor que connectarà la plaça del Consell General amb la part posterior de la Casa de la Vall. A més, es reduiran els desnivells dels voltants del teatre i es crearan les plataformes necessàries per a facilitar el pas fins als carrers de la Vall i Anna Maria Janer. 

La darrera fase de la remodelació dels entorns de la Casa de la Vall, no inclosa en aquesta adjudicació, serà la d’enjardinament i es preveu que s’allargui fins a la tardor de 2026.



Finalitzen els treballs de la fase 1

La primera fase de remodelació dels entorns de la Casa de la Vall s’ha centrat en el moviment de terres i els treballs especials de la part posterior de l’edifici. Ha afectat principalment la zona dels jardins i al pàrquing exterior. D’aquesta manera s’ha preparat el terreny per a les següents fases. A més, s’ha construït el túnel del Tossal que permetrà millorar la connexió dels veïns d’aquest barri amb el centre històric. Les obres van començar a principis d’any i han durat deu mesos, tal com estava previst. 

