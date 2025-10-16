L’indoor de Wittenburg, epicentre dels equips nacionals

Els equips nacionals d’esquí alpí han estat uns dies a casa agafant forces per a tornar a la neu els pròxims dies. Diversos equips viatgen conjuntament a l’indoor de Wittenburg, per tal de continuar amb els entrenaments i després connectar directament amb Levi. A Wittenburg, on entrenaran tres dies (20, 21 i 22 d’octubre) viatgen Carla Mijares, Íria Medina, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella, juntament amb els tècnic Fred Beauviel, Josh Alayrach i Ibon Mintegui.
Després, tots aniran a Levi, on hi seran fins a principis de novembre, quan tornaran a Andorra uns dies per a descansar. A Levi s’hi afegiran els altres integrants de l’equip nacional masculí: Marc Fernández, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga, Maià Font, amb el tècnic Nico Belcredi.