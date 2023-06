El Consell d’infants d’Andorra la Vella exposa els seus projectes

Vídeo: Comú d’Andorra la Vella

El Consell d’infants del curs 2022-2023 s’ha reunit aquest matí a la sala del Consell de Comú per a exposar i debatre les propostes que s’han treballat durant aquest curs. Els 12 consellers infantils, en representació dels 256 alumnes de 5è curs de les 6 escoles d’Andorra la Vella i Santa Coloma, han exposat els seus projectes per a millorar la parròquia i que toquen qüestions relacionades amb l’oci, l’esport, la mobilitat sostenible, les tradicions i el turisme.

Així doncs, l’Escola andorrana de Santa Coloma aposta perquè es recuperi la senyalització del camí escolar als entorns del centre per a fomentar l’autonomia dels alumnes, reduir els vehicles a la carretera i les emissions de CO₂ i promoure els hàbits saludables.

Des de l’Escola francesa de Santa Coloma han insistit a demanar una biblioteca a Santa Coloma, recordant que aquest nucli de la parròquia acull 4 de les 8 escoles que hi ha a tot Andorra la Vella, i que s’habilitin lavabos als parcs públics on actualment no n’hi ha.

Des de l’Escola francesa d’Andorra la Vella han defensat un circuit ciclista, amb un pump track i un circuit d’obstacles per a aprendre a circular per zones urbanes, unes instal·lacions que proposen que es puguin bastir a Santa Coloma, entre el Parc fluvial i la zona esportiva de Prat Salit, en un entorn natural.

Des del British College of Andorra han exposat un projecte per a fer un parc d’aigua per a infants al Parc Central, que funcioni durant l’estiu i que a l’hivern es pugui reconvertir en pista de gel, tot aprofitant l’aigua del riu.

Els alumnes del Col·legi Maria Janer proposen embellir els passos de vianants de l’avinguda Meritxell amb dibuixos relacionats amb la cultura, la natura i les tradicions del país.

Finalment, al Col·legi Sant Ermengol aposten perquè es faci un gimnàs o un centre esportiu per a infants i joves d’entre 10 i 15 anys, amb activitats dirigides, com a mesura per a promoure l’esport i combatre el sobrepès i l’obesitat infantil.

Totes les propostes han estat aprovades i ara, tal com ha exposat el cònsol major, David Astrié, des del Comú, es treballarà per a intentar implementar-les en la mesura del possible total o parcialment. David Astrié ha agraït la implicació dels infants i les escoles amb projectes molt detallats i treballats que, ha assenyalat, són assumibles i suposen millores a la parròquia.





La Festa del Poble i les festes majors d’Andorra la Vella i Santa Coloma

El cònsol major també ha informat de les activitats adreçades als infants que organitzarà el Comú durant les festes d’aquest estiu. Així doncs, per la Festa del Poble hi haurà inflables a la piscina dels Serradells (d’11 a 18 hores) i el nou tobogan gegant a la piscina exterior, i per la Festa major d’Andorra la Vella s’han previst activitats d’inflables a l’aigua, una festa de l’escuma i cinema a la fresca. Per la Festa major de Santa Coloma hi haurà una nova sessió de cinema a la fresca.

La jornada s’ha tancat amb l’entrega de diplomes als consellers infantils i un esmorzar per a tots els participants. El projecte del Consell d’infants, que s’organitza per setè any consecutiu, es du a terme amb la col·laboració d’Unicef.