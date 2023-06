El Parc de l’Alt Pirineu s’implica amb la diversitat funcional

Imatge de la presentació de la temporada d’ecoturisme i del programa Tothom és Parc! (Govern.cat)

El Parc Natural de l’Alt Pirineu continua avançant en la promoció d’activitats d’educació ambiental adreçades a persones amb diversitat funcional. El Parc ha presentat aquest dimarts la segona edició del programa d’activitats accessibles Tothom és Parc!, en el marc de la inauguració de la temporada anual d’ecoturisme que el Parc natural impulsa conjuntament amb l’Associació de Guies Intèrprets del Parc.

El programa Tothom és Parc! es va iniciar l’any passat amb l’objectiu d’acostar el paisatge i la biodiversitat dels paratges pirinencs a les persones amb diversitat funcional de la zona. Enguany s’ha ampliat el nombre d’activitats i s’han reforçat els lligams amb les entitats i associacions de salut mental i persones amb discapacitat. Així, s’han organitzat activitats amb el Club Social del Centre de Salut Mental de Sort, el Club Social El Picot del Centre de Salut Mental de la Seu d’Urgell o el Taller Claror per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Seu d’Urgell. Entre d’altres, hi ha activitats amb raquetes de neu, observació d’aus carronyaires i itineraris educatius accessibles.

Precisament coincidint amb la presentació, s’ha estrenat la tercera fase de l’itinerari accessible per a persones amb mobilitat reduïda de Sant Joan de l’Erm, que ha estat executat per l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò i finançat en gran part a través d’una subvenció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.

Les obres han permès concloure aquest itinerari adaptat que comença a l’aparcament del refugi de la Basseta. En aquesta darrera fase s’ha construït l’últim tram de passera elevada i de la plataforma final, concebuda com a mirador, i situada en una clariana elevada que permet admirar i descobrir a través de panells explicatius el paisatge del voltant. Els treballs han tingut un cost de gairebé 58.000 euros.





Temporada d’ecoturisme

La temporada anual d’ecoturisme del Parc inclou les activitats de més d’una vintena d’empreses que treballen a l’espai protegit i que majoritàriament, han cursat la formació de Bon coneixedor del Parc. Hi ha itineraris per a descobrir el cel nocturn del Parc, passejades per a conèixer la flora, tallers interdisciplinaris de natura i art, recorreguts paisatgístics centrats en la memòria història de la zona, observació de fauna salvatge, visites guiades a les esglésies romàniques, activitats de descoberta dels ratpenats, recorregut d’identificació i observació de les principals espècies de papallones o de descoberta geològica, entre moltes altres.

El Parc potencia aquest tipus d’oferta ecoturística, que s’emmarca dins dels principis que promou la Carta Europea de Turisme Sostenible a la qual el territori del Parc està treballant per a adherir-s’hi. Per la seva banda, des de l’Associació de Guies Intèrprets del Parc s’ha posat en valor la seva tasca com a divulgadora del llegat natural, sociocultural i immaterial de l’espai protegit, seguint un codi de bones pràctiques i garantint un turisme responsable.