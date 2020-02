El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell té previst debatre properament la proposta de crear una taula comarcal sobre accessibilitat. El ple ordinari del Consell Comarcal d’aquest mes de febrer va acordar traslladar a l’òrgan que agrupa els batlles alturgellencs la moció presentada pel grup de Compromís X Pirineu, que demana constituir aquest òrgan amb l’objectiu principal de contribuir a millorar arreu de la comarca els equipaments i els serveis disponibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Durant aquest debat, el president del Consell Comarcal, Miquel Sala (JxCat), va mostrar-se d’acord a debatre aquesta possibilitat, però va voler recordar que actualment tant l’ens supramunicipal com els mateixos ajuntaments ja duen a terme accions i polítiques per facilitar la mobilitat d’aquest col·lectiu. Entre aquestes, Sala va esmentar el transport a la demanda, el transport social adaptat, els ajuts i assessorament per a l’adequació d’habitatges, els serveis socials del Consorci d’Atenció a les Persones (CAPAU), les targetes d’aparcament, les ajudes per a material específic, l’expedició del certificat de discapacitat, el banc d’intercanvi de productes de suport, l’aplicació de la llei de dependència o bé l’apropament de recursos als pobles més aïllats.

El president comarcal també va avançar que actualment hi ha en estudi la possibilitat d’habilitat un centre de suport, amb un tècnic especialitzat, i que els usuaris pugui rebre l’assessorament d’un arquitecte en cas de necessitar fer modificacions per poder seguir vivint a casa seva. D’altra banda, Miquel Sala va recordar que els temes d’accessibilitat són competència dels ajuntaments, motiu pel qual es trasllada la proposta al Consell d’Alcaldes. També va voler puntualitzar que les discapacitats, tot i que impliquen notablement la gent gran, també afecten gent de totes les edats.

De la seva part, el vicepresident del Consell Comarcal, Martí Riera (ERC), va dir que els ajuntaments, al pla d’ordenament de l’espai públic, ja hi tenen previstes algunes de les actuacions proposades a la moció. Riera, d’altra banda, no veu clara la creació d’aquesta taula perquè creu que es un tema que es pot resoldre discutint-lo al Consell d’Alcaldes i evitant així “fer el Consell Comarcal més complex” a nivell burocràtic. El també alcalde de Coll de Nargó va afegir-hi que no és el mateix un municipi com la Seu que qualsevol altre de la comarca i que cal valorar les accions que fa cada ajuntament a escala local.

Carlota Valls, portaveu de Compromís, va justificar la presentació de la moció perquè considera que en molts municipis encara hi ha força desconeixement en alguns aspectes relacionats amb l’accessibilitat i va recordar que algunes mesures o serveis vinculats a aquest àmbit són obligatoris per llei. A més a més, Valls va remarcar que en alguns casos complir els requisits d’accessibilitat és necessari perquè els ajuntaments pugui demanar determinades ajudes a administracions superiors, i creu que cal escoltar més les demandes del col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda.

Des de Compromís entenen aquesta proposta de taula com “un lloc de treball on es trobin polítics, gestors públics, entitats, experts i persones amb mobilitat reduïda, per dibuixar junts un mapa amb les necessitats que cal millorar perquè els pobles siguin accessibles des del punt de vista tant de mobilitat com de comunicació”. Carlota Valls va lamentar que la proposta “quedi sobre la taula” i es traslladi al Consell d’Alcaldes, però valora positivament que el debat es mantingui obert i espera que finalment els batlles la tinguin en compte.

Compromís demana consens amb el pla País Viu

Pel que fa justament al funcionament del Consell Comarcal, a l’apartat de precs i preguntes del plenari, Compromís X Pirineu va demanar que l’equip de govern cerqui un major consens en projectes de llarg abast com ara el nou pla País Viu, impulsat per la Generalitat.

El conseller Jordi Nadal va fer referència concretament al fet que no se’ls informés prèviament de la reunió que hi va haver recentment a les dependències del Consell, amb la presència de diversos representants del Govern, per perfilar com aquesta proposta es pot aplicar a l’Alt Urgell. Segons Nadal, “cal una reflexió profunda” perquè opina que “hem arribat on hem arribat després de quaranta anys de polítiques erràtiques de la Generalitat i ara sembla ser que això s’ha de resoldre només amb la gent de Convergència i de la Generalitat”. Per això, conclou que cal que per a l’aplicació de País Viu hi hagi “una ment més oberta i s’obri a més gent, o serà un fracàs com ha estat tot fins ara”.

El president comarcal, Miquel Sala, va respondre tot recordant que la reunió de País Viu no l’havien convocat ells sinó la Generalitat i que s’hi va demanar l’assistència “dels alcaldes i de representants d’empreses locals vinculades als sis punts que s’havia proposat desenvolupar, vinculats al programa Impulsa 2020-2026”. Sala afirma que des del Consell no podien determinar qui assisteix o no assisteix a aquesta reunió i que, en tot, cas, aquesta era la primera trobada bilateral i que tindran en compte la petició de Compromís per a properes reunions.

Per ERC, Sergi Parramon va dir que el més important és que la comarca aprofiti el màxim possible aquest nou pla proposat per la Generalitat perquè “és una oportunitat oberta i sembla que el Govern comença a agafar consciència dels problemes que tenim al Pirineu, sobretot amb el despoblament, i cal creure-hi i treballar-hi, tal com ja s’està fent”.