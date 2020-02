L’empresa que porta el servei de la línia d’autobús entre el Pas de la Casa i Andorra la Vella, Coopalsa , ha presentat una denúncia a la policia contra alguns usuaris. El motiu és un aldarull aquest dilluns, en una parada perquè el vehicle anava amb retard i no podia pujar més gent. L’empresa constata que a l’hivern, moltes vegades, els busos no arriben a l’hora en aquesta localitat i volen trobar-se amb el Govern.

Greus problemes al servei d’autobusos del Pas de la Casa. Un grup de persones esperaven, aquest dilluns, a la parada d’autobús de la plaça de l’Església poc després del tancament de la majoria dels establiments, entre les 19 i les 20h.

Llavors, el vehicle va arribar amb retard i va haver-hi un enfrontament verbal entre persones que volien pujar i el conductor, ja que l’autobús estava molt ple. Algun dels passatgers va gravar en vídeo l’escena. A conseqüència d’això, l’empresa concessionària del servei ha denunciat a la policia alguns usuaris per injúries i intimidació.

Per la seva banda, alguns dels usuaris han assegurat que l’autobús va arribar amb prop de dues hores de retard i la companyia els va informar incorrectament que ja havia passat.

Per aquest motiu, van decidir espontàniament pujar al vehicle sense pagar. També afirmen que el preu dels viatges i dels abonaments és abusiu.

Gabriel Dallerès, president de la societat concessionària Coopalsa, ha assegurat que als dies festius com aquest dilluns la freqüència de pas és de 30 minuts i no de 20 com la resta i per tant hi havia menys servei. A més, ha afegit que la baixada de pistes dels esquiadors provoca retencions a l’hivern. Algunes han arribat a ser de 40 minuts.

Dallerès ha dit que volen reunir-se amb el departament de Transport per veure com es poden solucionar aquests retards tan habituals. Des d’aquest organisme s’està estudiant l’incident. El comú d’Encamp ha mostrat la preocupació per aquests fets.