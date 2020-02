El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha fet l’aprovació inicial del seu pressupost per a l’any 2020, que ascendeix a 9.054.467 euros. Aquesta xifra representa un augment del 27% respecte a l’any passat; és a dir, gairebé 2 milions d’euros més que els anteriors comptes. El projecte tira endavant amb els 15 vots favorables de l’equip de govern (Junts i ERC) i 4 vots en contra, del grup de Compromís X Pirineu.

La diferència entre els dos exercicis pressupostaris s’explica pel fort increment en les inversions previstes, les quals passen de 746.105 euros el 2019 a 2.626.138 euros el 2020, de tal manera que enguany representaran el 29% del pressupost total del Consell Comarcal.

Les actuacions més destacades del capítol d’inversions seran, d’una banda, la implementació del programa Impulsa Energia, amb cofinançament FEDER PO Catalunya 2014-2020 eix 4, per a la millora, la sostenibilitat i l’estalvi energètic de l’enllumenat públic dels pobles de la comarca, amb un pressupost de 816.443 euros; i de l’altra, les obres de reposició i millora a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Montferrer i als col·lectors que hi arriben procedents de Montferrer i Castellciutat, amb una inversió total de 995.871 euros. Una altra actuació destacada serà la continuació del projecte de rutes i serveis de senderisme Camina Pirineus, que disposarà d’un pressupost de 734.555 euros.

Entre els objectius del Consell Comarcal que vénen reflectits en el pressupost 2020, s’hi inclou el reforçament dels serveis als municipis amb la contractació de l’arquitecte comarcal; la redacció dels plans directors de l’aigua de 8 ajuntaments, la redacció del projecte per a la construcció d’una nova estació depuradora a Organyà; i l’inici de la implementació a la comarca dels programes Forst4Local i Xarxa de Camins Tradicionals del Pirineu, tots dos en col·laboració amb la Diputació de Lleida.

A aquests objectius s’hi afegeixen la continuïtat dels diferents programes ocupacionals i d’inserció laboral, la millora de la gestió dels menjadors escolars amb la potenciació dels productes de proximitat i la qualitat del servei, la dinamització del patrimoni cultural i museístic i la millora dels serveis d’administració electrònica.

Valoració del pressupost

El president del Consell Comarcal, Miquel Sala (JxCAT), ha subratllat “l’augment quantitatiu” del pressupost d’enguany, que s’explica principalment per les aportacions rebudes per dur a terme la renovació de l’enllumenat públic, la nova fase del Camina Pirineus i millores relacionades amb la gestió de l’aigua a Castellciutat, Montferrer i Organyà.

Pel grup d’ERC, el seu portaveu, Sergi Parramon, fa una valoració positiva tant d’aquest increment com del fet que “un 30% va a inversió directa”. Parramon esmenta també la varietat de projectes en curs i el reforç de la promoció turística. A més a més, el conseller republicà valora el fet que “l’endeutament segueix sent pràcticament zero”.

El grup de Compromís va justificar el vot contrari perquè considera que aquests pressupostos no compleixen amb els objectius principals d’existència del Consell Comarcal, que creuen que han de ser potenciar l’equilibri territorial i estar al servei de la comarca. Per la portaveu del grup socialista, Carlota Valls, els comptes no aporten prou solucions a les principals necessitats locals, entre les quals esmenta les males dades en renda per càpita, la necessitat de millorar les comunicacions tant viàries com tecnològiques, la sanitat, els serveis socials i l’escola rural.

Valls també qüestiona el repartiment del pressupost en diferents organismes, veu algunes actuacions “calcades a les d’altres consells” i, tot i reconèixer que són conscients del poc marge de maniobra d’aquests ens, conclou que “calen polítics disposats a reclamar a la Generalitat inversions perdudes”.

Miquel Sala va respondre a Compromís que la funció principal per a la qual es van crear aquests ens és “donar serveis als ajuntaments” i que és el que fan. Sala sosté que aquests comptes “sí que representen la comarca” i defensa l’existència de diverses partides per a una mateixa finalitat, com passa per exemple amb el transport adaptat, perquè això és el que fa possible que puguin prestar aquests i d’altres serveis. En aquest sentit, considera que cal tenir en compte que l’elaboració del pressupost està molt condicionada pels límits de despesa i per les transferències provinents de les administracions superiors, bàsicament de la Generalitat (74% del total) i en menor mesura de la Diputació (8%).

A més a més, el dirigent comarcal recorda que el contingut del pressupost “es basa en els projectes que demanen els alcaldes”, perquè l’ens “es deu als municipis”.