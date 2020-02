L’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) ha acollit la presentació del concert ‘Glòria de Vivaldi‘, que es podrà escoltar a la Seu d’Urgell el 29 de març, a les sis de la tarda, a la Sala de Sant Domènec. L’actuació, a càrrec de l’Orfeó Lleidatà i l’Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, també està prevista a la Pobla de Segur (4 d’abril), Balaguer (28 de març) i la Seu Vella de Lleida (5 d’abril).

L’acte de presentació ha comptat amb la presència del director de l’IEI, Joan Josep Ardanuy, i la participació de la vicepresidenta de l’ens, Estefania Rufach; el regidor de Joventut, Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Lleida, Ignasi Amor; el director del Consorci de la Seu Vella, Joan Baigol, i el director de l’Orfeó Lleidatà i de l’Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, Pedro Pardo.

En la seva intervenció, Estefania Rufach ha felicitat als organitzadors i els ha agraït tant a ells com als ajuntaments que apostin per acostar la cultura a tot el territori. Així mateix, Rufach s’ha mostrat convençuda que el projecte serà “un veritable èxit”.

Repertori

El Glòria de Vivaldi és una de les obres simfònic-corals més conegudes del geni del barroc italià. Composta el 1713, consta de dotze parts per a cor i solistes, on la corda de l’orquestra és la protagonista. D’altra banda, l’Orfeó Lleidatà i l’Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels també inclouran en el repertori la mirada de compositors del segle XX sobre l’època en què va viure el compositor venecià, amb obres de Barber, Villa-Lobos i Jenkins.

La cultura com a motor econòmic

El director de l’Orfeó Lleidatà i de l’Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, Pedro Pardo, ha expressat l’agraïment a totes les institucions pel suport rebut i ha destacat que “la cultura és també un veritable motor econòmic”. ‘Glòria de Vivaldi’ suposa un nou repte per l’Orfeó Lleidatà, una formació que participa en el projecte amb més de 50 cantaires i que combina repertoris més actuals amb d’altres més clàssics en versió simfònica, com van ser el Rèquiem de Mozart i el Carmina Burana les darreres dues temporades, en què també van comptar amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. En aquesta ocasió, l’Orfeó col·laborarà amb l’Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels i actuaran com a solistes les sopranos Aina Martin Abellan, Mireia Tarragó i Violeta Alarcón.

Venda d’entrades

Les entrades per veure els concerts ja són a la venda al web de l’Orfeó Lleidatà i als punts de compra habituals a cada municipi. El preu del concert és de 5 euros en venda anticipada i de 10 euros a taquilla. Aquests preus contemplen descomptes per a membres d’agrupacions corals i estudiants de música.