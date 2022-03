El Consell Assessor del Patrimoni avala la inscripció del Dodge Fargo a l’Inventari General

La segona reunió de l’any 2022 del Consell Assessor del Patrimoni Cultural ha tingut lloc a la seu del Ministeri de Cultura i Esports a l’edifici de l’Hotel Rosaleda, de forma presencial.

El primer punt de l’ordre del dia s’ha de dedicat a debatre la proposta de l’Àrea de Patrimoni Cultural d’inscriure l’autobús Dodge Fargo a l’Inventari General del Patrimoni Cultural com a bé moble. L’autocar de línia regular és el més antic que s’ha conservat al país, matriculat a Andorra l’any 1948 i actualment custodiat per l’Associació Velles Cases Andorranes. Primerament, propietat de la companyia Cassany i Arajol, feia el trajecte d’Andorra a la Tor de Querol i l’Ospitalet, i viceversa, i els dies que no hi havia servei de línia regular portava esquiadors a la vall d’Incles.

Es considera que representa la millora de les comunicacions per carretera, el desenvolupament del comerç i la conseqüent repercussió en l’economia. La seva vida cobreix una forquilla cronològica estretament vinculada al turisme i a l’augment de la circulació de mercaderies i de persones. Per tots aquests valors, el Consell Assessor ha decidit donar suport a la proposta d’inscripció a l’Inventari General del Patrimoni Cultural presentada per l’Àrea de Patrimoni Cultural.

Durant la reunió també s’ha tractat l’anàlisi del marc legal actual en matèria de patrimoni cultural, seguint la feina feta en les reunions anteriors. L’Àrea de Patrimoni Cultural ha presentat als membres del consell la proposta d’articulat sobre el patrimoni moble que es vol incloure a la futura Llei de patrimoni cultural.

Finalment, s’ha comunicat oficialment l’ús que es donarà a l’edifici històric de Ràdio Andorra, que es convertirà en la seu del Ministeri de Turisme i també acollirà les dependències d’Andorra Turisme, tal com va comunicar el cap de Govern, Xavier Espot. Així, també s’ha informat que es preservarà l’espai de la planta baixa per a un ús cultural, com a espai de memòria de l’emissora.