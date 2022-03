Martínez Benazet proposarà eliminar el passaport Covid, però vol mantenir les mascaretes en interiors

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat aquest dimarts davant la comissió de Sanitat del Consell General, que proposarà eliminar el passaport Covid.

Ha dit que portarà la proposta a la reunió del consell de ministres d’aquest dimecres per poder-la debatre. Diu que ja no li veu valor ni importància. Ara bé, defensarà que continuï sent necessari als llocs especialment sensibles, com els centres sociosanitaris i casals de la gent gran. També recomanarà que l’actualització de les dades sanitàries deixi de ser diària per tal d’anar normalitzant la situació davant l’evolució de la pandèmia.

El titular de Salut també preveu alleugerir els confinaments dels contactes de positius, però creu que és aviat per eliminar del tot la mascareta als espais interiors. Ha argumentat que, tot i que aquesta és una mesura que preveuen els països veïns, “la vulnerabilitat d’Andorra és més alta” i cal ser curosos.