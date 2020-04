Els tres telèfons que el Comú d’Ordino va posar a disposició de la ciutadania, des de que va començar el confinament, reben una vintena de trucades diàries, una mitjana que resumeix l’atenció telefònica als departaments de Benestar Social, les 24 h (350 502), Tràmits (323 749), de les 8 h a les 14 h, i Atenció Ciutadana, les 24 h, (163). El telèfon d’Atenció Ciutadana que es va posar a disposició per a incidències a la via pública, ha esdevingut un telèfon d’informació permanent amb tres-centes trucades rebudes, on s’han traslladat dubtes de tot tipus, sobre el confinament, la col·laboració per l’elaboració de mascaretes i informació de caire general per la crisi sanitària.

Pel que fa a Tràmits, que ofereix atenció telefònica des del 20 de març de les 8h a les 14h, després de tancar l’edifici administratiu al públic, ha respost 40 trucades en deu dies. La major part de consultes han estat per donar resposta a temes relacionats amb edictes de personal, Urbanisme, Comerç i Finances, com els pagaments de rebuts i els fraccionaments. El Comú recorda l’ajornament dels tributs anuals, el pagament dels impostos de bens immobles i l’aturada de les facturacions de preus i taxes d’aquells serveis que han deixat de funcionar. En la majoria de casos, la responsable de Tràmits facilita l’adreça electrònica dels departaments corresponents. Els tràmits es troben aturats a excepció dels urgents, com poden ser els certificats de residència. La documentació sol·licitada s’envia per correu electrònic escanejada perquè els ciutadans no s’hagin de desplaçar.

Dues setmanes després d’obrir 24h/24 el telèfon del departament de Benestar Social, s’han registrat una cinquantena de trucades per atendre a la gent gran. La responsable del servei, rep una mitjana de tres trucades diàries, per atendre compres de primera necessitat. La recepció de trucades va acompanyada del seguiment proactiu per part de les treballadores de la Casa Pairal. A la parròquia, hi ha 600 persones majors de 65 anys, si bé en situació de risc, per edat avançada i patologies cròniques, es calculen al voltant d’una cinquantena. Tots aquests han rebut mascaretes a domicili, facilitades pel departament. Els dos comerços d’alimentació que existeixen al poble estan en contacte permanent amb Benestar Social per si reben alguna comanda telefònica i cal portar-la al domicili. El mateix procediment s’utilitza per la compra de fàrmacs, després de preparar la comanda, el departament els recull i els distribueix per evitar que la gent gran surti al carrer. L’ajuda dels comerços ha estat bàsica en la difusió i la implementació del servei d’atenció a la gent gran, per aquelles persones menys connectades que ignoressin la iniciativa.

Benestar Social està en comunicació permanent amb l’Associació de Gent Gran d’Ordino i el grup de voluntaris del jovent que col·labora en la distribució de les comandes a domicili. El personal de la Casa Pairal efectua trucades periòdiques a la gent gran i recordar-los-hi que si necessiten alguna cosa han de telefonar al número establert. Si detecten possibles simptomatologies es deriven els casos al número 116 o a la Creu Roja. Es detecta que algunes persones també tenen la necessitat de poder parlar amb algú i així quedar-se més tranquils. Els padrins i les padrines, alumnes actius de gimnàstica, La Capsa i dels tallers de memòria, reben a casa els exercicis per treballar a través del correu electrònic i whatsapp.