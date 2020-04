A l’hora d’integrar el jardí i la decoració, partim del fet que cada vegada més plantes troben el seu camí cap a l’interior dels habitatges a mesura que els amants de la natura superen el tradicional concepte de “planta d’interior” i assimilen un de més ample de “jardí d’interior”. Quines plantes floreixen en interiors, com es combinen i on creixerà millor el jardí?

Respondre a aquestes preguntes pot portar-vos a considerar les vostres plantes d’interior sota una nova llum. De sobte descobriu inusuals formes i textures que podeu combinar amb el mobiliari. Per integrar el jardí i la decoració, una combinació de plantes atrevida i espectacular, per exemple, atreu la vista, però és molt més adequada per a un ambient contemporani i minimalista que per a una decoració camperola, en la qual s’integren molt millor les herbes aromàtiques, bulbs, etc. Col·loqueu, per exemple, un cistell de mida gran ple d’orquídies, sobre una taula baixa. Per últim, convé tenir en compte que l’espai pot ser el factor decisiu que determini la manera d’exposar el vostre jardí d’interior. En els llocs tancats, utilitzeu prestatgeries obertes i les cantonades dels aparadors.

Font: www.decorainteriorismo.com

Per Tot Sant Cugat