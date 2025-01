Escaldes: El nou programa de l’Empodera’t inclou xerrades sobre els drets de les dones i tallers sobre la IA

Taller d’art expressiu celebrat el passat 20 de gener de 2024 en el marc de l’Empodera’t (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha publicat el cartell d’activitats que es duran a terme el primer semestre de 2025 dins el programa de la cinquena edició de l’Empodera’t. Tallers i xerrades de temàtiques vàries, ioga, taitxí i l’esperada masterclass de defensa personal femenina formen part de la programació dissenyada pel departament d’Acció Social que en cada edició introdueix alguna activitat nova.

En aquesta ocasió, d’entre les novetats destaquen la conferència Parlem d’igualtat: conceptes i legislació Andorra (dimecres 29 de gener, a les 19.00 h) i la xerrada que donarà a conèixer els drets i deures laborals (dimecres 5 de març, a les 19.00 h). Amb tot, la tecnologia també tindrà un paper destacat en aquesta edició. D’aquí que s’hagi preparat un taller per a conèixer aplicacions sobre intel·ligència artificial (dijous 27 de març, a les 19.00 h) i, un altre, per a introduir-se al CANVA (dimecres 7 de maig, a les 19.00). h). Una altra de les novetats de l’Empodera’t és la programació d’un taller de bricolatge que servirà per a aprendre i practicar alguna manualitat domèstica (dijous 15 de maig, a les 20.00 h).

En el cartell d’aquesta edició no hi falten les activitats més sol·licitades. Entre elles, hi ha el curs d’Art Expressiu que obre aquest dilluns les inscripcions i que se celebrarà el dissabte, 18 de gener, a les 10.00 h); el taller de risoteràpia (dimarts 18 de febrer, a les 19.00 h); la masterclass de defensa personal femenina (dimarts 4 de març), a les 20.00 h); el taller de cosmètica natural (dijous 10 d’abril, a les 19.00 h); i les sessions de benestar emocional amb el ioga a l’aire lliure (dissabte 7 i 21 de juny, a les 10.00 h); i el tai-txí a l’aire lliure (dissabte 14 i 28 de juny, a les 10.00 h).

L’Empodera’t, que ja forma part de l’agenda social de la parròquia d’Escaldes-Engordany, és un projecte dirigit a les dones, tot i que no tanca la porta a ningú. L’objectiu del programa passa per buscar l’empoderament individual i col·lectiu. I és que l’empoderament de la dona és un procés de consciència, aprenentatge i adquisició d’eines per a la transformació social. Totes les activitats que concentra l’Empodera’t són gratuïtes, a excepció d’algunes que tenen preus simbòlics que oscil·len entre els 3 i 5 euros.