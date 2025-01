Els clients valoren Andorra Telecom amb una nota mitjana de 7,9 el 2024

Clientes de l’operadora participant en l’enquesta (Andorra Telecom)

Durant l’any 2024, els clients d’Andorra Telecom han valorat els serveis de l’empresa amb una nota mitjana de 7,86 en el cas dels clients particulars i de 7,92 en el cas dels clients empresa. Aquestes dades s’han obtingut a partir de 2.123 trucades realitzades a clients particulars i empreses, que han respost a la pregunta: “En una escala del 0 al 10, com valores Andorra Telecom?”.

Els resultats de l’enquesta de satisfacció de clients mostren un nivell bo tant per al segment de particulars com per al d’empreses. Les dades reflecteixen una estabilitat significativa, sense variacions importants durant els darrers tres anys, mantenint un bon nivell de satisfacció en ambdós segments.

Els comentaris espontanis dels enquestats reflecteixen que un elevat percentatge dels clients destaquen en primera instància la bona qualitat dels serveis oferts i l’atenció rebuda. A més, també valoren positivament les darreres novetats en productes com la televisió o les accions lligades al benestar digital.

Pel que fa a aspectes a millorar, un 23% dels clients han indicat que consideren que els preus dels serveis són elevats. D’aquests, el 39% fan referència específicament als preus dels serveis de telefonia mòbil.

Aquesta és una àrea d’atenció prioritzada per Andorra Telecom amb l’objectiu de continuar oferint serveis competitius i ajustats a les necessitats del mercat. En aquest sentit durant el 2024 ja s’han millorat les tarifes de prepagament i dels mòbils de la Tarifa modular i s’està treballant en millorar l’oferta de telefonia mòbil de postpagament individual.

Les valoracions dels clients es reflecteixen també en la percepció interna dels equips de treballadors i treballadores d’Andorra Telecom, amb una correlació clara entre la millora de la nota posada per part dels clients i clientes respecte la nota dels empleats i empleades, que mesura la satisfacció interna. Aquest índex es manté positiu i reforça el compromís d’Andorra Telecom amb l’excel·lència en el servei.

Tal com indica Rosa Molins, responsable d’Experiència de client d’Andorra Telecom: “Aquest èxit no hauria estat possible sense la bona feina feta per l’equip humà que forma part de la companyia, el qual també ha experimentat una millora constant en la seva satisfacció interna.” “Les trucades fetes als més de 2.000 clients i clientes, tant particulars com empresa, a banda de mesurar la seva satisfacció amb l’operadora, serveixen també per a identificar possibles incidències no manifestades per part seva. En aquest sentit, si la persona enquestada manifesta algun problema amb algun del serveis contractats, es gestiona el cas al moment per a resoldre la situació. Un dels nostres objectius és tancar el cercle amb els clients, assegurant-nos que escoltem el seu feedback, hi actuem i els informem de les accions preses. D’aquesta manera ens assegurarem que el client és part activa del procés de millora contínua”, assegura Molins.

Dins d’aquest procés de millora contínua també es duen a terme durant l’any sessions de grups focals (focus group) on els usuaris i les usuàries que hi participen detecten punts forts i punts de millora en el seu cicle de vida com a clients d’Andorra Telecom, des que s’informen sobre els serveis, passant pel procés de contractació, la gestió d’incidències, fins a la baixa dels serveis.

Andorra Telecom agraeix a totes les persones que han participat en aquestes enquestes i reitera el seu compromís per a seguir millorant dia rere dia. Aquestes dades ajuden a identificar oportunitats de millora i a continuar treballant per a oferir un servei excel·lent que respongui a les necessitats i expectatives dels usuaris.