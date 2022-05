El comú d’Escaldes organitza un taller de risoteràpia el proper 10 de maig

El comú d’Escaldes-Engordany organitza un taller de risoteràpia el proper dimarts 10 de maig a les 20 hores a la sala Prat del Roure. El taller anirà a càrrec de Sílvia Dosta.

El riure redueix els riscos cardiovasculars, alleuja el dolor, redueix l’estrès i l’ansietat. És beneficiós pel sistema respiratori i fa més resistent el sistema immunitari. Per això l’activitat té per objectius recordar la millor manera d’entendre i enfocar la vida i les relacions, prendre consciència que el riure i la voluntat tenen importància a l’hora de modificar les connexions cerebrals per a tenir una actitud més positiva.

Les places al taller són limitades i cal inscriure’s del 3 al 8 de maig de manera online, omplint el formulari i retornant-lo per correu electrònic a cgarriga@e-e.ad, o bé directament al Departament d’Acció Social, de dilluns a dijous de 8 a 13:30 h i de 14.30 a 16:30 h i divendres de 8 a 15h.

El preu de l’activitat és de 3 euros.