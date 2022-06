El Comú d’Escaldes-Engordany aprova una ordinació que prohibeix l’accés rodat al Madriu

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dimecres una ordinació que prohibeix l’accés rodat al territori de la parròquia a la Vall del Madriu-Perafita-Claror. L’Ordinació reguladora de l’accés motoritzat al medi natural del 2012, en una disposició transitòria, no permetia la circulació de cap vehicle motoritzat en tota la zona del bé declarat d’interès cultural en la classificació de paisatge cultural a l’espera d’una regulació posterior.

Vista la necessitat de disposar d’una normativa clara i concisa en relació a la protecció de la vall, el Comú ha impulsat ara aquest text que prohibeix l’accés i la circulació a aquest territori de vehicles rodats, siguin o no motoritzats. L’ordinació preveu sancions d’entre 150 i 300 euros.

Cal recordar que la prohibició de l’accés rodat a tota la vall no està inclosa al pla de gestió i per això és necessari adoptar nova normativa. Aquest text vol contribuir a l’elaboració de l’estratègia d’accés a la vall reclamada per la Unesco des del 2004. L’ordinació aprovada aquest dimecres es troba dins del marc del Pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror (que contempla la possibilitat de realitzar accions conjuntes i no conjuntes en aquets lloc) i la Convenció de la Unesco sobre la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural del 1972.

L’exercici 2021 es tanca amb un superàvit d’1,94 milions d’euros

El Comú d’Escaldes-Engordany ha tancat els comptes de l’exercici 2021 amb un superàvit d’1,94 milions d’euros. Això és fruit d’uns ingressos liquidats de 26,86 milions d’euros i unes despeses de 24,95 milions d’euros. Els ingressos del 2021 són fruit de la recuperació de l’activitat social i econòmica, d’una situació puntual que encara ha generat uns ingressos no recurrents especialment per l’execució de projectes de construcció ja existents i alguns de nous, pel manteniment dels ingressos de les transaccions immobiliàries a la parròquia, i per la resistència del teixit empresarial escaldenc a la crisi econòmica.

Pel que fa la inversió, tot i les dificultats d’execució dels projectes, durant el 2021 s’han compromès 8,3 milions d’euros. Entre els més rellevants hi ha la reforma i embelliment de l’avinguda Fiter i Rossell, l’actualització dels aparcaments comunals, les obres de renovació de Casa Comuna, el projecte Caldes i els estudis mediambientals i geològics, el projecte de l’aparcament de l’Església, la compra del terreny de la plaça Santa Anna, les obres de la plaça de la Creu Blanca i la reforma del passeig del Riu.

A més, cal subratllar el pagament en espècies d’una llicència de construcció per compte de locals que passaran a ser equipaments parroquials per valor de 2,33 milions d’euros i el compromís de compra de la resta de locals de planta baixa del mateix edifici per 284.000 euros.

També destaca l’aprovació de subvencions i bonificacions empresarials, culturals i esportives amb 1,6 milions d’euros entre les quals s’hi troben els ajuts a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de SARS-CoV-2. Quant al nivell d’endeutament, al tancament de l’exercici 2021 se situa en 8,3 milions d’euros. Es tracta de préstecs contrets tots ells en els mandats anteriors. Així doncs, el rati d’endeutament calculat segons la Llei de finances comunals és d’un 28,46%. El Comú d’Escaldes-Engordany ha amortitzat durant el darrer exercici 2,8 milions d’euros.

Segons les autoritats comunals, les finances es troben en una situació privilegiada per continuar fent front als projectes del present mandat, alguns ja en curs, com la reforma de la Llar de jubilats, el projecte Caldes, l’aparcament de l’Església, el projecte de pisos socials, el bus comunal i la restauració dels ponts històrics.