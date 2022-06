PS+Independents d’Encamp es preocupa per una “desvinculació definitiva” del FC Andorra amb la parròquia

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, s’han traslladat aquest dimecres a les instal·lacions de Prada de Moles per fer palesa la “por que el FC Andorra s’acabi desvinculant definitivament” de la parròquia. En aquest sentit, han recordat que fa més de dos mesos que es van obrir les ofertes per tirar endavant un projecte i encara no s’ha dit res al respecte.

Rios, ha assenyalat que “veiem que tot es mou al voltant del FC Andorra” però, fa un any que no juga a les instal·lacions encampadanes, de tal manera que ha celebrat l’ascens de categoria des de l’Estadi Nacional a Andorra la Vella, es mantenen reunions entre el club i el Govern i es parla d’adequar les instal·lacions de la capital perquè l’equip pugui fer-ne la seva seu i, en canvi, “el que veiem aquí és una passivitat total, com a mínim de cara enfora, del Comú d’Encamp”.

“Sap greu que un projecte tan maco i motivador s’estigui desvinculant cada dia més d’Encamp”, ha manifestat Rios, per la qual cosa els socialdemòcrates demanen al Comú que emprengui “les accions necessàries” per evitar-ho, i aquestes passen, al entendre de Rios i Riba, pel “nou Prada de Moles”.