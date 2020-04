El Comú d’Encamp proposa activitats virtuals per Sant Jordi

Les obligacions de confinament no han estat una excusa per a poder organitzar, des del Comú d’Encamp, accions per celebrar la Diada de Sant Jordi, encara que sigui a casa. La majoria d’accions s’han centrat en els més petits de casa.

Recomanacions de les novetats literàries a través de la Xarxa de Biblioteques

Des de la Biblioteca d’Encamp i la Biblioteca del Pas de la Casa, s’ha participat conjuntament amb la resta de biblioteques del Principat, la Biblioteca Nacional d’Andorra i el sector editorial, a una mostra virtual de literatura del país, així des de divendres passat i fins al mes de maig, es podrà descobrir a les xarxes socials i sota l’etiqueta #AndorraSantJordiacasa, les novetats de diferents editorials del país i d’algunes editorials catalanes que publiquen autors andorrans.

El personal de les biblioteques del país ha enregistrat petites càpsules audiovisuals d’un minut de durada per presentar les obres en qüestió. Des d’Encamp s’enregistraran 6 fragments i de moment ja estan disponibles a Instagram, a través del compte @bibliotequesandorra, els fragments dels llibres “Encamp, una història particular”, de Francesc Rodríguez Rossa i un fragment del llibre de Joan Obiols “Viatge universal pel Pirineu, 8. Per terres de… la Ribagorça Aragonesa”. Durant els pròxims dies hi haurà 4 propostes més per part d’Encamp que se sumaran a les de tota la Xarxa de Biblioteques del Principat.

L’objectiu d’aquesta acció és fer la màxima difusió a través de les xarxes socials perquè en sortir del confinament, el públic pugui adquirir els títols físicament a les llibreries i incentivar la lectura.

Contacontes infantils

Des del servei de biblioteques el proper dia 23 a partir de les 12 h, estarà disponible amb la narradora infantil Vanessa Silva, el conte “Tots contra el drac”, una proposta adreçada a nens i nenes a partir de 3 anys, i adaptat al context que estem vivint, i serà a través del canal de Youtube del Comú.

Des de l’Àrea de Jovent a partir de les 17 h de la tarda, estarà disponible un altre conte infantil, en aquest cas interpretat pels propis monitors de l’Àrea de Jovent amb el nom “Els Monis contra el Coronavirus”, dirigit a nens i nenes de 3 a 12 anys, es podrà seguir a través del canal de Youtube del Comú.

Taller infantil de manualitats: Una rosa de paper

Des de l’Àrea de Jovent es proposa també un taller de manualitats per realitzar una rosa de paper amb material que tenim disponible a casa. El vídeo explicatiu de la manualitat estarà disponible al canal de Youtube del Comú a partir d’avui dilluns, perquè durant la setmana es puguin preparar les roses per ser regalades a les persones de casa o fins i tot per decorar els balcons. És una activitat pensada per a nens i nenes a partir de 5 anys.

Club de lectura virtual

Finalment el proper dia 27 d’abril a les 19 h de la tarda, tindrà lloc el segon Club de Lectura virtual, en aquest cas estarà conduit per Laura Casanovas, experta en l’obra d’Antoni Morell, i el llibre protagonista serà “Boris I, rei d’Andorra”. Per poder participar al Club de Lectura, s’ha d’enviar un correu a biblioteca@encamp.ad, i es facilitarà l’accés a la plataforma ZOOM, que és des d’on es farà la sessió.

Les activitats es podran seguir a través de l’etiqueta #EncampSantJordiaCasa