El Comú d’Encamp presenta el programa de la Festa del Poble del 2021

El Comú d’Encamp ha presentat avui el programa de la Festa del Poble del 2021. Tot i que s’han relaxat una part important de les mesures per a la prevenció de la COVID-19, el programa d’actes segueix molt condicionat per les mesures sanitàries.

El Comú d’Encamp conjuntament amb la Comissió de Festes han preparat un cartell per a grans i petits, on la música, el ball i els jocs infantils en són els protagonistes.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “tot i que no podem abaixar la guàrdia, la millora de la situació sanitària ens permet recuperar una part important de la Festa de Poble“. La cònsol major ha agraït a la comissió de festes la feina que han fet i faran durant els tres dies perquè “grans i petits puguem gaudir d’uns dies de festa per celebrar l’estiu i la recuperació dels espais de trobada i de germanor”

Per la seva part els dos representants de la Comissió de Festes, Nelson Damas, i Joel Afonso, han detallat la programació prevista per al cap de setmana destacant que s’ha programat “gairebé tot a l’aire lliure, s’ha prioritzat un dia de concerts amb grups locals” i han agraït a l’Esbart Sant Romà la seva col·laboració.

La Festa del poble començarà el divendres 25 de juny amb el tradicional repic de campanes a les 20 h del vespre, i continuarà amb el concert de The Soundsets Band a la plaça de Sant Miquel.

Dissabte l’Esbart Sant Romà amb l’Encamp de Gresca donarà el tret de sortida a les 12 h del matí amb un cap de setmana de ball i concerts a l’aire lliure, on la mascareta serà obligatòria sempre en els espais perimetrats i no sigui possible mantenir la distància de seguretat. A continuació seran els Pali, des de la mateixa plaça dels Arínsols que amenitzaran el vermut de dissabte amb un concert.

Per als més petits, des de les 11 h del matí i fins a la 13 h hi haurà jocs infantils a la plaça del Consell General i activitats aquàtiques al Passeig de l’Alguer. A la tarda de 15 h a 19 h es reprendran les mateixes activitats per als més petits.

La tarda de dissabte l’obrirà Marta Roquett, a les 16 h de la tarda, a la plaça de Sant Miquel amb un concert i continuarà amb l’actuació musical de Black Thursday a la mateixa plaça. No hi haurà reserva d’entrada, però es controlarà l’aforament per evitar aglomeracions.

A les 19 h de la tarda a la plaça dels Arínsols, els protagonistes seran les parelles amb ganes de ballar, ja que tindrà lloc el ball de tarda amb l’Orquestra Genion’s. A la mateixa hora a la Sala de festes del Complex, s’estrenarà la darrera creació de l’Esbart Sant Romà, 47′ 52”, que es repetirà diumenge a la mateixa hora i lloc. Les entrades, però ja s’han esgotat per a les dues sessions.

La nit de dissabte acabarà amb l’actuació musical de La Pegatina, un dels grups de ressò en el mercat musical en català. El concert es durà a terme a la plaça de Sant Miquel i l’avinguda restarà tallada al trànsit des de les 18 h de la tarda de dissabte fins a les 04 de la matinada de diumenge. Durant aquest tall de la circulació els autobusos es desviaran pel mirador, amb una parada habilitada a la rotonda de Prat de Genil a l’antic telecabina i una altra al costat de la benzinera.

Diumenge la festa començarà per als més matiners i esportistes a les 10 h del matí amb una masterclass de spinnig a la plaça de Sant Miquel amb Dj Moncho, on les bicicletes s’atorgaran per ordre d’arribada. No és necessari reservar prèviament.

Des de les 11 h del matí i fins a la 13 h i de les 15 h fins a les 19 h, tant la plaça del Consell General com la plaça dels Arínsols serà l’espai infantil, amb els jocs i les activitats aquàtiques de la companyia Xics del Xurrac i Joguinejar.

La festa continuarà amb una sessió de música de tarda amb el Dj Moncho a les 16 h, a la plaça de Sant Miquel, i a les 19 h, ball de tarda amb l’Orquestra Mediterrània.

La festa finalitzarà a les 22 h amb els focs artificials que es llençaran des del Pont de Riberaigües.