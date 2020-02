El Comú d’Encamp i el Govern d’Andorra impulsaran la constitució del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, un ens que desenvoluparà els objectius específics per al Pas de la Casa integrats dins del Pla Director de Dinamització Econòmica de la parròquia d’Encamp, així com del Pla Estratègic de Turisme de compres, en coordinació amb la Cambra de Comerç d’Andorra, i del qual en formaran part els agents econòmics i socials del Pas de la Casa, com són les associacions de veïns, de comerciants i els empresaris de la vila encampadana.

L’anunci es va fer el passat divendres dia 7 de febrer en una trobada que va tenir lloc al Pas de la Casa entre els cònsols d’Encamp, Laura Mas i Jean Michel Rascagneres, i el ministre de la Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo amb representants de la Cambra de Comerç d’Andorra i dels comerciants, empresaris i veïns del Pas de la Casa.

La cònsol major, Laura Mas, va presentar un seguit d’accions dissenyat per implementar-se al Pas de la Casa i que es poden agrupar en dos àmbits d’actuació: per una banda, el pla d’accions socioeconòmiques de reactivació i modernització i d’altra banda, el pla d’ordenament urbanístic i de mobilitat.

Respecte al primer pla d’accions destaquen la constitució del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, el desenvolupament de l’ordinació que regula les bases d’un programa d’ajuts per a la creació de noves empreses, per a la modernització de les existents i per al desenvolupament empresarial així com la creació d’una ordinació per a la rehabilitació, modernització i millora dels serveis dels hotels i habitatges d’ús turístic. D’altres accions previstes son la continuïtat de la descentralització de les tramitacions dels serveis centrals perquè els habitants del Pas de la Casa no hagin de desplaçar-se, la realització d’un pla d’acollida per a nous treballadors per facilitar-ne la integració, donar continuïtat a les accions del Manual de bones pràctiques de l’oci nocturn en col·laboració amb el Govern d’Andorra, crear un espai de trobada pels empresaris i treballar en les experiències en esports d’alçada, entre d’altres.

Pel que fa al pla d’accions d’ordenament urbanístic i de mobilitat, destaca el desenvolupament de les ordinacions aprovades els darrers mesos, com les d’instal·lacions de terrasses o la de rètols, tendals i vinils, el projecte de distribució logística eficient que ja està en marxa i la revisió de l’ordinació de medi ambient i via pública per a regular l’exposició de mercaderies. Totes aquestes accions contribuiran a la creació d’un espai més ordenat, racional i sostenible que garantirà la convivència d’usos de l’espai urbà del Pas de la Casa.

La cònsol major va anunciar aquest paquet de mesures que “modernitzaran i reactivaran econòmicament el Pas de la Casa com a projecte de país i no tan sols encampadà’, destacant que la vila del Pas de la Casa ‘és un dels motors i eixos estratègics d’Andorra’. Tanmateix, Mas va insistir que aquest pla d’accions és imprescindible ‘portar-lo endavant entre tots i amb l’estreta col·laboració del Comú, del Govern i dels residents, empresaris i comerciants del Pas de la Casa”. Per aquest motiu, Mas va assegurar que la figura del Consell Econòmic i Social és clau perquè tots els projectes que s’efectuaran durant el mandat al Pas de la Casa se sotmetran a la participació d’aquest òrgan.

De fet, Mas va avançar que la previsió d’inversions per al Pas de la Casa pels quatre anys vinents serà d’uns 11 milions d’euros, entre els quals destaquen la construcció de l’Escola Bressol i el Llaç d’Animació, el nou parc infantil i la cobertura del parc existent, millores al bar i als jocs infantils del Centre Esportiu, millores urbanístiques al carrer Sant Jordi, a l’avinguda d’Encamp, a les voravies de la vila, l’accés de Cramea, una nova línia i captació a les Abelletes, nous pous de captació d’aigua i la definició de la nova plaça Coprínceps com a punt neuràlgic de trobada al Pas de la Casa.

Comú d’Encamp