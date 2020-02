Eva contra Eva amb Emma Vilarasau; Cobertura, amb Bruno Oro i Clara Segura; La dona del 600, amb Mercè Sampietro; Míriam Iscla, amb Abans que es faci fosc i Julio Manrique, amb Una història real encapçalen el cartell. El Festival internacional de pallasses i La Machine de Turing, guardonada amb quatre ‘Molières’, completen el cicle.

La Temporada de Teatre conjunta entre Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, que el proper 20 de febrer inicia la 56a edició, fa una enguany clara aposta pels grans noms de l’escena catalana. Actrius i actors de renom, com Emma Vilarasau, Clara Segura, Bruno Oro, Mercè Sampietro i Julio Manrique, entre d’altres, lideren aquesta temporada el cartell.

El cicle, que s’organitza conjuntament des del 1993 amb Sant Julià de Lòria, proposa per aquesta primavera 7 muntatges de primer nivell, als quals se suma, a més, el Festival internacional de Pallasses (FIPA) 2020. Un programa que ofereix, doncs, propostes que inclouen molta comèdia i humor, però també obres eminentment dramàtiques i de reflexió.

La 56a Temporada de Teatre s’inicia aquest 20 de febrer a Sant Julià de Lòria (Auditori Claror) amb Eva contra Eva, un thriller amb Eva Vilarasau com a cap de cartell amb moltes dosis de comèdia i en què dues generacions d’actrius ben diferenciades han d’interpretar un mateix personatge i és en aquesta coincidència on topen dues maneres d’entendre la vida i la professió.

El 4 de març, també a Sant Julià, es presentarà l’espectacle en col·laboració amb l’Ambaixada de França a Andorra La machine de Turing, una obra guardonada l’any 2019 amb 4 Molières (millor espectacle, millor autor, millor direcció i millor interpretació), on Alan Turing, matemàtic anglès, va trencar el codi secret de l’Enigma alemany durant la Segona Guerra Mundial.

El 12 de març serà el torn a Andorra la Vella (Teatre comunal) amb Abans que es faci fosc, un monòleg interpretat magistralment per Míriam Iscla, coneguda sobretot per ser és una de les cofundadores de la companyia T de Teatre. Un espectacle de clau dramàtica que reflexiona sobre la mort, la vida, la nostra existència i el nostre destí.

També a Andorra la Vella, el 2 d’abril es representarà Cobertura, amb els coneguts actors Clara Segura i Bruno Oro, que transportaran el públic al món del Cinema (l’escena representa l’estrena d’una pel·lícula cinematogràfica). Ho faran a través d’un bon grapat de personatges hilarants, la majoria dels quals seran especialment reconeguts pels fans de la sèrie televisiva Vinagre, que TV3 va produir fa uns anys, amb molt d’èxit.

Per al dia de Sant Jordi (23 d’abril) Sant Julià de Lòria ha programat La dona del 600, una comèdia protagonitzada per Mercè Sampietro que, amb un toc de nostàlgia, té com a fil conductor un SEAT 600, el cotxe que va marcar tota una generació en ser un dels primers vehicles a l’abast de la classe mitja i treballadora a Espanya i que va canviar la forma de viatjar en la seva època.

A la primavera, entre el 7 i 9 de maig, tindrà lloc la tercera edició del Festival internacional de Pallasses (FIPA), recuperat amb èxit l’any 2018. Es compta novament amb la complicitat de la reconeguda pallassa Pepa Plana, que està acabant d’enllestir la programació d’espectacles, amb propostes de diferents països, i que es presentarà més endavant.

La 56a Temporada de teatre abaixarà el teló amb Una història real un drama liderat per Julio Manrique que explica la història sobre la difícil relació entre un pare, escriptor que aconsegueix un gran èxit publicant una novel·la sobre el dol per la mort prematura de la seva dona, i el seu fill, un adolescent amb altes capacitats que es revolta contra les conviccions progressistes del seu progenitor.

Durant la presentació del cicle, aquest matí, el consellers de Cultura d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, de Sant Julià de Lòria, Sonia Carillo, han destacat les sinèrgies conjuntes per presentar novament una temporada que ofereix un ampli ventall de formats i “teatre en majúscules”.

Les entrades oscil·len entre els 20 i els 22 euros i ja s’han posat avui a la venda. Es poden adquirir per Internet, als llocs web www.andorralavella.ad/entrades i www.santjulia.ad/entrades, o presencialment al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, al Centre Cultural La Llacuna i a l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella. També a la taquilla des d’una hora abans de l’inici de l’espectacle. Novament els dos departaments de Cultura, que no han apujat tarifes, ofereixen descomptes i promocions.

