El Comú d’Encamp agraeix als voluntaris del Clean up day la recollida de residus a la parròquia

El Comú d’Encamp ha volgut agrair als voluntaris del Lets Clean Up Day que el passat dissabte 8 de maig van participar en la recollida de residus als entorns del Llac d’Engolasters, als Cortals d’Encamp i al Pas de la Casa.

El conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del Comú d’Encamp, André Riba, ha explicat que des del Comú d’Encamp “hem col·laborat portant a la deixalleria tota la brossa recollida per fer el triatge, pesar-la i gestionar-la correctament”. El conseller ha informat que s’han recollit més de 350 kg d’envasos lleugers i de vidre, fusta, plàstics, ferralla,… que estaven escampats per la muntanya, embrutant el medi natural i les muntanyes i per tant “volem agrair als voluntaris i a les entitats promotores per tirar endavant aquesta iniciativa tant necessària per conscienciar a la ciutadania del deure de preservar el nostre entorn natural”.

El Comú d’Encamp ha participat en altres iniciatives anteriors, sobretot amb escolars i celebra que s’hagi ampliat en aquesta ocasió amb l’impuls de la secció de joventut de Creu Roja, Rastre Zero, Andorra Sostenible, Carnet Jove Andorra i CityXerpa.