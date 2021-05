Ajornat l’acord per tractar en un pacte d’Estat la reforma de les pensions per manca de consens

El debat sobre la proposta d’acord per al foment d’un pacte d’Estat per a la sostenibilitat de les pensions que havia presentat la majoria s’ha ajornat. Es tornarà a debatre en una pròxima sessió de Consell ja que les forces polítiques volen intentar arribar a un acord.

Els partits polítics que donen suport al govern han presentat una proposta d’acord sobre la reforma de la CASS que passaria per la creació d’una comissió d’estudi que comptaria amb el suport d’especialistes. Tindria fins el 15 de juliol per a presentar un diagnòstic i a partir d’aquí es buscarien solucions que s’haurien de traduir en una o diverses reformes legals. Entre elles s’ha parlat de la pujada de les cotitzacions o l’increment de l’edat per a jubilar-se.

Terceravia no ho veu amb bons ulls perquè creu que s’ha creat molt alarmisme sobre aquest tema. El president del grup, Josep Pintat, de fet ha assegurat que “és bo” que “estudis actuarials encarregats per un mateix Govern hagin errat” per les previsions en aquests “temps convulsos”.

Els socialdemòcrates han assegurat que s’ha fet d’esquena als grups de l’oposició però també de la societat. El seu líder, Pere López, creu que és un punt que “cal explicar molt bé”. Ha assegurat que s’ha posat en contacte amb diferents agents econòmics i socials i no tenien la documentació del que es debatia en aquesta sessió.

La majoria afirma que volen arribar a solucions que siguin el màxim de consensuades. El president demòcrata, Carles Enseñat insistia que li correspon al Consell “donar solucions als problemes més greus”. I afegia que “si això tampoc no fos possible per l’egoisme o la por o el no voler participar de la solució a l’hora d’assumir el desgast d’allò que ens és propi al Consell”, “o simplement per cap d’aquests motius però no fos possible l’entesa, aquí hi ha el nostre compromís a presentar un text i treballar-lo ja sigui via esmenes o abans, amb la resta de forces polítiques”.

Finalment després d’un debat a estones agre s’ha decidit aturar la sessió del consell per a veure si s’arribava a un acord. Això no ha estat possible i s’ha decidit seguir amb la resta dels punts i ajornar fins la setmana vinent la votació d’aquesta proposta.