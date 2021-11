El certificat Covid serà obligatori per accedir a bars i restaurants, així com gimnasos, cinemes i hotels

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Salut, Joan Martínez Benazet, l’aprovació de noves mesures de prevenció per frenar la propagació de la COVID-19. El titular de Salut ha informat que la decisió es pren davant l’augment de casos diagnosticats tant a Andorra com a l’entorn els darrers dies i en línia de l’adaptació modulable d’accions duta a terme per l’Executiu des de l’inici de la pandèmia.

Principalment, Joan Martínez Benazet ha anunciat que s’amplien els establiments i esdeveniments en què el control d’accés amb certificat COVID s’ha de fer de manera obligatòria. Així, haurà de mostrar-se per accedir als locals d’oci nocturn, als bars, restaurants i cafeteries, als balnearis, a les instal·lacions culturals i esportives –inclosos els museus, les biblioteques, els cinemes i els gimnasos–, les perruqueries i centres d’estètica, els hotels i allotjaments turístics, les sales de joc, els centres sociosanitaris i de dia i les cases pairals. També caldrà presentar-lo en esdeveniments exteriors de més de 1.000 persones i en interiors de més de 100.

Concretament en el sector de l’oci nocturn, els assistents hauran de disposar d’un test ràpid d’antígens negatiu realitzat en les darreres 12 hores. En el cas dels esdeveniments esportius en interior que tinguin fins a 100 persones, el control d’accés mitjançant certificat COVID serà opcional. Si es realitza, els esportistes podran competir sense mascareta. Per a la resta de sectors i activitats, no serà necessari que es realitzi en cap cas.

El titular de Salut també s’ha referit als aforaments permesos en els diferents sectors: al Servei de Tràmits de Govern es limita al 50%; en l’oci nocturn i sales de jocs d’atzar se situa en el 60%; les activitats esportives estan limitades al 70% en interiors i 100% en exteriors; als actes culturals en interiors al 70% i als balnearis es manté el 70% en tots els casos. Finalment, també es manté a la meitat de la seva capacitat en els parcs infantils situats en espais interiors.

Paral·lelament, Martínez Benazet també ha informat que el nombre de comensals màxims per taula és de 10 a l’interior i 20 a l’exterior. Si aquesta xifra vol augmentar-se, caldrà que tots els assistents disposin d’un test d’antígens (TRA) fet les darreres 12 hores.

En el cas dels llocs de treball, l’ús de la mascareta és obligatori en tots els casos – donat que des de divendres passat la mascareta s’ha d’usar en tots els espais interiors–. Així mateix, es prescriu el teletreball sempre que la tipologia de feina ho permeti, i les reunions presencials segueixen limitades a 10 persones. En el cas que es realitzi un control d’accés amb certificat COVID als assistents, es pot obviar el compliment de la distància de seguretat.

Finalment, també s’augmenten els protocols de seguretat en les visites als centres sociosanitaris. A banda d’accedir-hi amb el certificat COVID, els visitants hauran de realitzar-se un test d’antígens al mateix centre, que proporcionarà el Ministeri de Salut. Pel que fa als usuaris que facin sortides amb pernoctació, se’ls realitzaran proves de seguiment un cop retornin al centre. A banda es mantenen els cribratges periòdics tant als residents com al personal.

Les mesures relacionades amb la restauració entraran en vigor aquest mateix divendres. La resta seran d’aplicació a partir de dilluns.

Canvis en les tarifes de les proves diagnòstiques

En el mateix sentit i seguint amb les mesures de contenció de la pandèmia, el ministre de Salut també ha anunciat que s’amplien les casuístiques en què les proves diagnòstiques es poden fer de manera gratuïta. Així, a banda dels controls de contactes de positius i en els casos prescrits pels metges, les persones que vulguin realitzar-se una prova TMA davant una sospita d’infecció podran fer-ho gratuïtament, deixant 3 setmanes entre prova i prova.

En el cas de les proves que es realitzin fora d’aquests circuits, les TMA seguiran tenint un preu de 40 euros i les TRA passaran a costar-ne 5. En ambdós casos el preu inclou la realització de la prova per personal qualificat i el lliurament dels resultats.