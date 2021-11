El Comú de Canillo tanca un conveni amb ENSISA per donar seguretat als accionistes

El Comú de Canillo ha aprovat aquest dimecres en la sessió de consell extraordinari un conveni entre la corporació local i ENSISA que incorpora una sèrie de compromisos amb relació al contracte de la concessió de les pistes de Canillo, Soldeu, El Tarter que finalitza l’any 2039.

Segons ha explicat el cònsol major de la parròquia de Canillo, Francesc Camp, aquest acord “atorga garantia i seguretat jurídica als accionistes i que la corporació s’asseguri una continuïtat en les inversions per part d’ENSISA per tal que aquestes reverteixin en el teixit turístic i econòmic de la parròquia”.

Així, el conveni estableix una sèrie de pactes dels quals els primers quatre són els més rellevants. El primer resol que Canillo accepta i reconeix que a la finalització de la concessió, seran objecte d’indemnització als accionistes, els valors residuals dels béns adquirits pendents d’amortitzar i els que s’adquiriran en un futur.

En la mateixa línia, el segon pacte fa referència als cinc terrenys propietat d’ENSISA que també se li hauran d’indemnitzar. Tant en el primer pacte com en el segon es destaca que, en primera instància, seria la nova adjudicatària de la concessió qui hauria de fer front a aquests compromisos.

El tercer acord assenyala que, en el cas que sigui el Comú de Canillo qui hagi d’assumir aquestes indemnitzacions, ho faria atenent a les seves possibilitats pressupostàries en un període màxim 20 anys des de la finalització de la concessió.

El quart punt indica que la societat ENSISA es compromet a concórrer a un nou concurs per a la concessió de l’estació de Canillo, Soldeu, El Tarter que pugui licitar el Comú, i en aquest cas, aquestes indemnitzacions quedarien posposades al final de la nova concessió.

Camp ha valorat positivament l’acord i ha assegurat que “el conveni permet una reformulació de les amortitzacions i això permet als accionistes sentir-se més segurs per continuar invertint i que això ens permeti seguir sent competitius en el sector de la neu”.

En la sessió també s’ha adjudicat un concurs públic nacional per la licitació de l’eixample i rectificació de la CS-260 (Ransol) (700.000 euros). En aquest sentit, Canillo també ha aprovat un conveni amb FEDA ECOTERM per incloure dins el projecte d’eixamplament de l’accés a Ransol, la col·locació de la xarxa de calor en el tram afectat, aprofitant d’aquesta manera les obres per fer la instal·lació de les canonades. Això suposarà una alternativa energètica sostenible per als veïns de la zona, mentre que s’aposta per incrementar l’ús de les energies renovables a la parròquia.

El Comú de Canillo també ha aprovat la convocatòria de tres concursos públics nacionals de la Comissió d’Obres i Serveis: un concurs nacional per l’execució del projecte “Renovació i millora del peu del Tarter, fase 2” (250.000 euros); un concurs públic nacional per l’execució del projecte “Renovació i millora del cementiri de Mereig” (350.000 euros), i un concurs públic nacional, per l’execució del projecte “Renovació i millora de la voravia situada davant dels edificis Principat Park a Incles” (80.000 euros, dels quals la meitat serà aportada pels propietaris dels habitatges, segons el contracte signat).

Aquesta és la primera contribució especial realitzada a la parròquia des de l’administració comunal.